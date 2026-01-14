Goretzka dopo Modric, il Milan ci prende gusto: il terzo professore per Allegri

Avete presente il meme che spopola sui social in cui c’è raffigurato un ragazzo che vede una persona e dopo essersi infilato gli occhiali si accorge che è un’altra, nonostante tutti gli indizi facessero propendere per la prima figura? Ecco, prendete Leon Goretzka che potrebbe in salsa milanista raffigurare il “sosia calcistico” di Luka Modric e Sami Khedira . In comune ai due campioni ha, oltre al ruolo di centrocampista, la possibilità di sbarcare in Italia a parametro zero dopo aver vinto tutto. Gli illustri colleghi l’avevano fatto con la maglia del Real Madrid; mentre il classe 1995 con quella del Bayern Monaco. Piccole differenze che non cambiano il concetto: gente così fa la differenza e sposta gli equilibri sia a livello tecnico sia soprattutto per leadership e carisma. Lo sa bene Max Allegri , che ha potuto beneficiare dell’apporto di Khedira alla Juve e ora si gode quello di Modric al Milan .

Milan, idea Goretzka a parametro zero

Un impatto clamoroso quello avuto dal campione croato in rossonero. Motivo per cui dalle parti di via Aldo Rossi stanno accarezzando l’ipotesi di concedere il bis. E in tal senso il nome individuato per piazzare il grande colpo a parametro zero in estate è proprio quello di Goretzka. Primi contatti avviati anche se la richiesta di un triennale da 7 milioni a stagione spaventa un po’ i dirigenti milanisti. La partita e le negoziazioni sono però soltanto all’inizio. Tradotto: c’è tutto il tempo per provare a trovare una quadra soddisfacente per tutti.

Scenari futuri: centrocampo da sogno e l’incognita Fofana

Leon compirà a febbraio 31 anni e fisicamente è ancora integro: in un Diavolo che, presumibilmente, tornerà da settembre a giocare la Champions avere un trio di centrocampo del calibro di Goretzka-Modric-Rabiot, autorizzerebbe sogni di gloria. Tempo al tempo e un passo alla volta. Anche perché il tedesco potrebbe fungere pure da play davanti alla difesa, qualora il numero 14 dovesse decidere di dire addio al calcio giocato dopo il Mondiale che disputerà in estate con la sua Croazia. Vedremo. Infine in queste ore il Galatasaray è sbarcato a Milano: tra gli obiettivi dei turchi c’è un centrocampista difensivo. Tra i nomi che stuzzicano sul Bosforo c’è anche quello del mediano rossonero Youssouf Fofana, che però non sembra al momento molto propenso a lasciare l’Italia per volare al Gala. Vedremo però se i contatti delle prossime ore e il maxi-ingaggio che verrà proposto all’ex Monaco potranno in qualche modo cambiare scenari e valutazioni sul futuro del numero 29 milanista.