Allegri, Milan trasformato e fattore Rabiot: prima doppietta e un'altra dimensione

Rabiot fattore Milan

E cosa dire di Rabiot? Il Milan con lui in campo ha un'altra dimensione, ha più personalità e più impatto fisico. E a Como sono tornati pure i gol, con Allegri che per lui ne aveva predetti una decina a settembre. Forse a dieci non ci arriverà, ma intanto al Sinigaglia "Cavallo pazzo" ha realizzato la sua prima doppietta in trasferta in carriera nei maggiori cinque campionati europei.

E a proposito di francesi, non è stato un'esplicita richiesta di Allegri sul mercato, ma il tecnico lo ha sempre difeso e alla fine pure schierato quando la condizione fisica lo ha sostenuto. È Christopher Nkunku, giunto col rigore di Como a 4 gol nelle ultime cinque giornate. Non male per chi a inizio gennaio veniva dato in partenza.