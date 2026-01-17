Allegri non ci sta: "Fortuna Milan? Mancanza di rispetto. Se e ma, così è difficile"

Dopo la vittoria sul Como c’è voglia di dare continuità ai risultati. Così il Milan cerca punti nella gara contro il Lecce. Mister Allegri parla alla vigilia e predica attenzione perché la squadra salentina: “viene da due ottime prestazioni, soprattutto contro l'Inter. Ha sofferto il giusto e non subendo tantissimo. Il Lecce davanti hanno giocatori tecnici e velocità, dovremo avere pazienza, compattezza e concretezza, che sono gli aspetti che ti fanno vincere le partite. Noi nelle ultime tre in casa abbiamo fatto due pareggi e una vittoria, dobbiamo tornare a vincere in casa. Dobbiamo dare seguito alla vittoria contro il Como, che è stato uno snodo importante". Domani sera a San Siro i rossoneri vogliono prendere i tre punti, ma devono fare a meno di “ Pavlovic difficilmente sarà della gara, Gimenez è out. Gli altri stanno tutti bene. Sicuramente domani ci saranno dei cambi, ma dovremo avere lo spirito di squadra. La cosa chiara a tutti deve essere il raggiungimento dell'obiettivo, ovvero il risultato e il ritorno del Milan in Champions, arrivando tra le prime quattro".

"La fortuna è una componente della vita"

Allegri poi torna a parlarte della Dea bendata: "La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale, sapendo che dobbiamo fare tanta fatica e avere umiltà di lavorare sui propri limiti. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi le partite è difficile parlare con i 'se'. C'è stata una gara che loro hanno interpretato molto bene, noi l'abbiamo interpretata meglio nel secondo tempo: credo sia stata bella e noi abbiamo fatto tre gol, difendendo bene nel secondo tempo".

Il pensiero di Allegri su Commisso

Il pensiero del mister per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: "Il primo pensiero va alla famiglia Commisso, con le più sentite condoglianze. Il calcio ha perso un uomo di sport, con grande passione e che credo abbia fatto tanto bene alla Fiorentina. Condoglianze doverose alla famiglia". Allegri parla del gap con Inter e Napoli "È una questione degli ultimi anni in cui l'Inter ha sempre vinto o arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo scudetto. Il Milan ha cambiato quest'anno il 55% dei giocatori, miscelando giocatori più esperti con quelli più giovani. Il futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, entrare nelle prime quattro: il calcio italiano non permette a una squadra di alto livello di rimanere fuori a livello economico dalle prime quattro. Abbiamo una responsabilità, oltre che cercare di giocare bene e far divertire, che è raggiungere un obiettivo che è prioritario" .