Fullkrug, furto clamoroso: spariti beni da 500mila euro. Cosa è successo all'attaccante del Milan

Dagli attaccanti contati, con Loftus-Cheek costretto spesso a giocare da seconda punta o lo stesso Saelemaekers che proprio nella gara d’andata a Lecce il 29 agosto fu schierato al fianco di Gimenez , in quei giorni nel frullatore del mercato per il possibile scambio con Dovbyk, alla grande abbondanza. Certo, non tutti sono al top della condizione, ma Massimiliano Allegr i in attesa del rientro del centravanti messicano, ha finalmente quattro giocatori da utilizzare in avanti. Due hanno giocato a Firenze la settimana scorsa (Pulisic e Füllkrug), due giovedì a Como (Leao e Nkunku). A chi toccherà stasera? La sensazione è che al Meazza questa sera contro i salentini si rivedrà la coppia sulla carta titolare, dunque Leao e Pulisic . "Capitan America” a Como è rimasto seduto in panchina per 90 minuti; Leao ha servito un assist a Rabiot. La presenza di Pulisic, a secco dal 28 dicembre col Verona, sembra scontata, con il numero 11 rossonero che avrà tanta voglia di rifarsi dopo i pesanti errori di Firenze, dove nel primo tempo sbagliò almeno due gol quasi fatti.

Disavventura per Füllkrug

Leao è favorito su Nkunku (4 gol nelle ultime 5 partite) e Füllkrug reduce da un dito del piede fratturato (ma ha già giocato a Como stringendo i denti) e dalla prima disavventura milanese, con dei ladri che si sono introdotti nella notte fra giovedì e venerdì nella stanza dell'albergo di via Masaccio dove alloggia temporaneamente. E' stata forzata la cassaforte e presi orologi e gioielli del valore di circa 500mila euro. Per il resto previsti alcuni avvicendamenti: Ricci potrebbe dare il cambio a Fofana come mezzala, Modric ha dato la sua disponibilità a giocare, ma è in ballottaggio con Jashari; Estupinan potrebbe far rifiatare Bertesaghi. In difesa ancora De Winter, Pavlovic al massimo in panchina (si deciderà oggi). Sul fronte mercato, come ribadito ieri da Allegri non sembrano esserci movimenti imminenti all'orizzonte nel reparto difensivo. Il Milan aspetta di trovare la quadra finale con l'agente di Maignan per il rinnovo - manca l'intesa sulle commissioni -, poi Tare cercherà di chiudere la trattativa per il promettente attaccante montenegrino Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado, destinato a Milan Futuro. Stasera è atteso anche un confronto con la dirigenza del Lecce e l'agente Riso per il destino di Camarda, infortunato alla spalla (con l'operazione potrebbe rimanere fermo fino ad aprile): rimarrà in Salento o tornerà a Milano?