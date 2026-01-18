Allegri: “Gruppo meraviglioso che sta facendo qualcosa di importante”. Su quota Scudetto e Champions...

Il Milan scardina il fortino del Lecce e si impone per 1-0 nel posticipo della domenica. È la prima rete in Italia di Fullkrug - arrivata a quindici minuti dalla fine -, inizialmente in panchina, a regalare una preziosa vittoria a Maignan e compagni. Nel finale, i salentini non riescono a impensierire Maignan e anzi in pieno recupero c'è ancora tempo per un miracolo di Falcone su Nkunku, con il risultato che non cambierà più. I rossoneri conquistano tre punti fondamentali a San Siro e si riportano a -3 dall' Inter capolista. I giallorossi restano invece al terzultimo posto a quota 17, al pari della Fiorentina. Al termine della fondamentale vittoria per il Milan, ha parlato Max Allegri ai microfoni di Dazn, dove ha analizzato la prestazione dei suoi. Si è poi soffermato anche sulla prima rete con la maglia rossonera di Fullkrug, che gli ha permesso di conquistare anche il primo premio da Man of the Match in Serie A .

Allegri: "Stasera c'era bisogno di Fullkrug". E sullo scudetto...

"Con cinque cambi, le sostituzioni diventano determinanti. Chi entra deve alzare il livello. Stasera c'era bisogno di Fullkrug dentro l'area. È un gruppo meraviglioso, che sta facendo qualcosa di importante. Il percorso è ancora lungo per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati". Queste le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn al termine della vittoria interna del Milan sul Lecce. "Fullkrug insieme a Pulisic e Leao? Si è allenato poco ultimamente ed è una soluzione importante nel finale di partita, come già a Como. Dobbiamo fare meglio negli ultimi passaggi, cercando di essere più lucidi e meno frettolosi negli ultimi 20 metri - aggiunge il tecnico rossonero - Nella ripresa, il Lecce è calato e noi abbiamo aumentato i giri del motore. È un bel segnale. Loro hanno subito tanti gol solo nell'ultimo quarto d'ora, stanno sempre in partita". Parlando degli altri rossoneri, Allegri sottolinea: "Jashari ha fatto una bella partita, sia nel palleggio che nella corsa. Anche Ricci ha fatto bene e da mezzala gioca bene, è un giocatore intelligente. Estupinan è rientrato e ha fatto bene". Intanto il Milan è a -3 dall'Inter. "Smetterò di dire che l'obiettivo è il quarto posto quando ci saremo dentro matematicamente. A oggi, la quota Champions è 74 mentre quella scudetto è 86-88".

Fullkrug: "Ero pronto per entrare". E Saelemaekers...

"Ero pronto per entrare. Abbiamo giocato molto bene e attaccato bene. È il sogno di un attaccante ricevere un assist come quello che mi ha fatto Saelemaekers". Queste le parole di Niclas Fullkrug ai microfoni di Dazn al termine della vittoria interna del Milan sul Lecce. "Sta andando tutto alla grande. La squadra mi ha accolto molto bene. Sono al 100%". Al termine della gara ha parlato anche Saelemaekers, autore di una prestazione autorevole e dell'assist decisivo per il gol di Fullkrug: "Provo sempre a fare del mio meglio per la squadra. Oggi è arrivato l'assist e sono contento. Sono uscito per non prendere rischi, ho sentito qualcosa all'adduttore. Ho preferito entrasse al mio posto un compagno che potese dare il 100%. Fullkrug è un attaccante incredibile e lo ha dimostrato in passato. Siamo molto felici di averlo con noi".