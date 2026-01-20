Fullkrug & Co, il piacere dell'abbondanza: Allegri scopre il turnover

Uno dei crucci di Massimiliano Allegri è, certamente, quello di non aver mai avuto tutta la rosa a disposizione nel corso di questo campionato. Il fatto di aver delle rotazioni più corte rispetto alle altre squadre ha portato l’allenatore milanista a dover vivere intere settimane dentro il “pianeta emergenza” e nonostante tutto, il gruppo da lui allenato non ha mai tirato i remi in barca e ha sempre avuto la forza, anche in pochi, di rialzarsi e inanellare venti risultati utili consecutivi in Serie A, stabilizzandosi nell’attico del campionato. L’arrivo di Niclas Füllkrug , decisivo domenica sera contro il Lecce con il suo primo gol in maglia Milan , ha allungato numericamente e tecnicamente le rotazioni offensive così come sono arrivate importanti risposte dal turnover fatto a centrocampo. Perché le prestazioni di Samuele Ricci e Ardon Jashari hanno dato ottimi riscontri dentro lo staff tecnico milanista, confermando lo stato di crescita dell’ex Bruges nel ruolo di vice Modric, ma anche dell’affidabilità nella doppia fase di Ricci, che Allegri e il suo staff hanno deciso di plasmare come mezzala.

Milan, i gol arrivano anche da Fullkrug e Nkunku

Queste situazioni, unitamente al mantra dell’allenatore livornese relativo all’importanza delle cinque sostituzioni che possono avere un impatto decisivo sulle partite, hanno dato al Milan il piacevole gusto dell’abbondanza. Perché se Modric è entrato nel finale per Jashari è stato solo perché lo svizzero è stato colpito da crampi, ma senza quel fastidio, probabilmente non sarebbe subentrato. Anche in attacco la musica sta iniziando a suonare in maniera diversa. Leao e Pulisic rimangono i fari tecnici del 3-5-2, ma il momento positivo di Christopher Nkunku e l’impatto più che ottimo di Füllkrug, tra spogliatoio e campo, danno al Milan quattro attaccanti di valore che possono mutare l’andamento delle gare, sia che partano dall’inizio sia che subentrino a partita iniziata. È successo così a Firenze, con il gol di Nkunku, ed è successo così anche contro il Lecce, con il Milan che è diventata la squadra con il maggior numero di gol realizzati da calciatori che hanno iniziato la partita dalla panchina, con ben sei reti.

Allegri ed il turnover

Un’abbondanza che può far così cadere il tabù attorno alla parola turnover, ma c’è la necessità che tutti gli elementi siano sulla stessa frequenza d’onda per mantenere alto il livello richiesto. Ecco perché si è rivisto dall’inizio Estupinan per Bartesaghi, con l’ex Brighton che è stato spesso incoraggiato da compagni e panchina a stare calmo nell’esecuzione delle giocate. Infatti nel secondo tempo, con tutto il Milan che ha alzato i giri del motore, anche lui è stato protagonista di una prova in salendo. L’unico reparto che, al momento, potrebbe soffrire una fase di sotto numero è quello della difesa, che con soli cinque giocatori di ruolo per tre maglie rischia sempre di andare in apnea quantitativa. Il mercato di gennaio è sempre complicato, Tare ha detto più volte che dietro non arriverà un difensore, ma fino al 2 febbraio c’è tempo per creare abbondanza anche lì.