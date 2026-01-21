Allegri, fattore Rabiot: è la carta Scudetto del Milan, i numeri non mentono

Il turbo... scudetto si chiama Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato sul gong del mercato estivo per decisa volontà di Massimiliano Allegri che aveva iniziato a corteggiarlo già a giugno, dando poi la spinta finale ai suoi dirigenti dopo il ko interno con la Cremonese alla prima giornata, sfruttando pure la rissa dell'ex centrocampista juventino con Rowe in quel di Marsiglia, è ormai un fattore nella squadra rossonera. L'impatto di Rabiot è stato evidente a tutti: il nazionale transalpino ha portato carisma, fisicità, gamba e ultimamente anche gol, quelli più volte richiesti dal suo mentore Allegri. Tutte caratteristiche di cui aveva bisogno il centrocampo rossonero già impreziosito dalla leadership, dalla qualità e dall'esperienza di Modric. Dopo cinque mesi, però, si può stilare un bilancio e c'è una decisa differenza fra il Milan con Rabiot titolare in mezzo al campo e il Milan che, per motivi differenti - infortuni più o meno importanti -, deve fare a meno di lui. Allegri senza il suo pupillo ha dovuto giocare otto partite, sette perché "Cavallo Pazzo" non era a disposizione - le prime due perché non era ancora stato comprato, poi per l'infortunio al polpaccio rimediato in nazionale a ottobre -, una, a Firenze, perché fu lasciato inizialmente in panchina a causa di una botta presa in allenamento.