Cinquecentotredici giorni dopo: riecco Cardinale a Casa Milan! Incontro con Allegri e giocatori

Progetto Milan e RedBird: bilanci in ordine, stadio e nuovi investitori

Il Milan è un progetto prioritario per RedBird, sul quale Cardinale ha una visione chiara e un impegno a lungo periodo e questo periodo storico rappresenta un punto molto importante nell’evoluzione del club, che dal punto di vista finanziario cammina sulle sue gambe, è reduce da tre utili di bilancio consecutivi ed ha in essere l’iter per la costruzione dello stadio di proprietà, in comunione con l’Inter. In più, entro la primavera, potrebbe arrivare la sostituzione del creditore, con Elliott che si vedrebbe rimborsati i 566 milioni (interessi inclusi) del vendor loan, uscendo così di scena mentre al suo posto, come nuovo soggetto creditore verso RedBird, subentrerà Manulife Comvest. Anche i rapporti con l’attuale management, al netto di alcune indiscrezioni, sono confermati come ottimali. In più la presenza di Massimo Calvelli, già membro del consiglio di amministrazione rossonero da novembre e RedBird Development Group e operating partner del fondo statunitense, potrà dare un ulteriore slancio all’attuale percorso di crescita e generazione di valore attorno al brand e a quelli che potranno essere i progetti di ampliazione della galassia rossonera, come ad esempio il basket, nel solco di quanto già accade – per esempio – con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco.