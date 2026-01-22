Cinquecentotredici giorni dopo: riecco Cardinale a Casa Milan! Incontro con Allegri e giocatori

MILANO - Cinquecentotredici giorni dopo l’ultima volta, Gerry Cardinale è tornato a Milanello e ha trovato tutt’altro clima rispetto al 26 agosto 2024, quando varcò il cancello del centro sportivo rossonero in gran segreto per incontrare la squadra e Paulo Fonseca. Quella visita arrivò due giorni dopo la sconfitta contro il Parma alla seconda giornata di campionato, che dopo il 2-2 alla prima con il Torino, aveva dato i primi inquietanti segnali di quella che sarebbe stata la stagione 2024-25. L’ultima apparizione pubblica di Gerry vicino al suo Milan risaliva alla vittoriosa notte di Madrid, quando i rossoneri vinsero per 1-3 contro il Real in Champions League. Da lì in avanti, a fronte anche della pesante contestazione dei tifosi e il clima irrespirabile che c’era nella Milano rossonera, non si era più visto pubblicamente, anche se ha fatto più di un blitz milanese, specie nella passata primavera quando c’era da decidere il profilo del direttore sportivo.
Milanello, summit dirigenziale: Cardinale incontra squadra e Allegri
Ieri mattina Cardinale è arrivato a Milanello dopo esser stato a Londra per il summit legato a Nba Europe, dove ha presenziato insieme a Zlatan Ibrahimovic, con il Milan che è pronto (da solo o con l’Olimpia Milano) a entrare da protagonista nel progetto della lega di basket più importante del mondo. Ad attenderlo presso il centro sportivo rossonero l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare (che aveva conosciuto quasi un anno fa nel giorno dei colloqui che videro anche Andrea Berta e Fabio Paratici esser ricevuti nell’hotel extralusso scelto per i summit) e Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Insieme a loro Massimiliano Allegri, che ha guidato Cardinale alla visita alla squadra, impegnata nella ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi post vittoria sul Lecce. Cardinale ha parlato con tutti i giocatori, soffermandosi con Luka Modric e con il connazionale Christian Pulisic per poi proseguire nei dialoghi dirigenziali.
Progetto Milan e RedBird: bilanci in ordine, stadio e nuovi investitori
Il Milan è un progetto prioritario per RedBird, sul quale Cardinale ha una visione chiara e un impegno a lungo periodo e questo periodo storico rappresenta un punto molto importante nell’evoluzione del club, che dal punto di vista finanziario cammina sulle sue gambe, è reduce da tre utili di bilancio consecutivi ed ha in essere l’iter per la costruzione dello stadio di proprietà, in comunione con l’Inter. In più, entro la primavera, potrebbe arrivare la sostituzione del creditore, con Elliott che si vedrebbe rimborsati i 566 milioni (interessi inclusi) del vendor loan, uscendo così di scena mentre al suo posto, come nuovo soggetto creditore verso RedBird, subentrerà Manulife Comvest. Anche i rapporti con l’attuale management, al netto di alcune indiscrezioni, sono confermati come ottimali. In più la presenza di Massimo Calvelli, già membro del consiglio di amministrazione rossonero da novembre e RedBird Development Group e operating partner del fondo statunitense, potrà dare un ulteriore slancio all’attuale percorso di crescita e generazione di valore attorno al brand e a quelli che potranno essere i progetti di ampliazione della galassia rossonera, come ad esempio il basket, nel solco di quanto già accade – per esempio – con Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco.
Cardinale a Casa Milan: incontro con i dipendenti e partenza da Milano
Successivamente alla visita a Milanello, Cardinale si è recato a Casa Milan dove ha pranzato nel ristorante della struttura. Al tavolo con lui diversi capi area del club (tra cui Stefano Cocirio, Michael Oettle e Francesca Montini). L’arrivo di Cardinale presso il ristorante della sede è stato accolto dagli applausi di tanti dipendenti presenti in sala per la pausa pranzo, con i quali Cardinale ha avuto il piacere di scambiare qualche parola. C’è stata anche una video call di aggiornamento con il presidente Scaroni. Dopo il pranzo e gli ultimi colloqui, Cardinale è ripartito da Milano ed è stata esclusa la sua presenza all’Olimpico, domenica sera, in occasione di Roma-Milan.
