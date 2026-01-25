Allegri: "Pari a Roma importante, tiene lontani loro e il Napoli. Milan in piedi per Maignan"

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pareggio in casa della Roma per 1-1 deciso dalle reti di De Winter e Pellegrini su rigore. Il tecnico del Milan ha dichiarato: “Abbiamo fatto bene i primi 7-8 minuti, poi abbiamo sbagliato tante palle in verticale e loro hanno spinto molto, arrivando prima sulle seconde palle. Maignan ci ha tenuti in piedi. Poi il secondo tempo è stato diverso, loro sono un po’ calati e noi abbiamo fatto meglio tecnicamente. Dopo il vantaggio la partita sembrava indirizzata bene, poi è arrivato questo episodio che può succedere. Comunque un 1-1 a Roma è un bel risultato ed è importante, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la distanza sulla Roma con gli scontri diretti a favore“.

Allegri ha poi continuato così: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, sicuramente per la loro pressione. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli, e la sensazione dalla panchina era che sarebbe stato più facile fare il 2-0 che subire l’1-1, ma nel calcio accadono gli episodi e tutto può cambiare. I quattro attaccanti sono giocatori importanti, stasera ho tolto Nkunku e Leao nel loro momento migliore, ma mi serviva la fisicità di Fullkrug e la tecnica di Pulisic“.

“Guardando la partita la Roma ha giocato molto bene nel primo tempo. Nel secondo tempo è stata un’altra gara, bisogna sbagliare meno e lavorare tanto. Abbiamo guadagnato 1 punti sul Napoli e questo è molto importante. La squadra sta capendo che serve tenere il ritmo per larghi tratti del match. Una volta in vantaggio siamo stati ordinati, fare degli errori può portare anche a perdere la partita“. Allegri ha aggiunto: “Non pensiamo all’Inter. Giocheremo altre due trasferte da preparare bene. L’obiettivo del Milan è quello di entrare nelle prime quattro: questa è la realtà. De Winter e Athekame stanno crescendo. Per giocare al Milan ci vuole un’attitudine importante“.