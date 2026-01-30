Milan, operazione rinnovi: Loftus-Cheek scalpita, per Maignan c'è l'ultimo ostacolo. E Modric...

Chiamatela pure la stagione dei rinnovi. Al Milan stanno volgendo soprattutto lo sguardo al futuro e per questo motivo intendono blindare il prima possibile le colonne del presente. Prima di Natale i rossoneri hanno prolungato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 2031: quello del belga ha rappresentato solamente il prologo di un vero e proprio “tour delle firme” da parte della dirigenza milanista, che nel frattempo ha già trovato l’intesa pure con Mike Maignan . Disinnescato, infatti, il rischio di perdere il capitano e miglior portiere del campionato di Serie A a a parametro zero. Avanti insieme. Manca soltanto la firma (prevista nei prossimi giorni…) per allungare il legame di Magic Mike col Diavolo fino al 2031. Il numero 16 rossonero diventerà così il giocatore più pagato della rosa alla pari di Rafa Leao con uno stipendio da 7 milioni all’anno (bonus inclusi). Con tanti saluti a Chelsea e soprattutto Bayern Monaco che avevano provato a strapparlo ai rossoneri in questi mesi. Un rinnovo tira l’altro, è proprio il caso di dirlo visto che il ds milanista Igli Tare è in azione anche per chiudere presto la pratica Fikayo Tomori . Pure per il centrale inglese si prospetta un nuovo accordo fino al 2031, stesso discorso per Pavlovic , pure lui in trattativa serrata per il prolungamento.

Loftus-Cheek: priorità Milan

Il giusto premio all’ottimo rendimento fornito in questi mesi grazie alla cura Max Allegri, che l’ha rivitalizzato dopo i mesi difficili e ai margini vissuti con Paulo Fonseca. Stessa durata ma con ingaggio decisamente aumentato, anzi triplicato, per Davide Bartesaghi, passato dallo status di terzino di belle speranze a punto di forza della squadra. Uno step inevitabile per allontanare le pericolose sirene di mercato provenienti dalla Premier League, in particolare quelle dell’Arsenal. E non finisce qui: in questi giorni sono in azione a Milano i rappresentanti di Ruben Loftus-Cheek, che ha dato la priorità al rinnovo col Milan. Tanto da aver declinato in queste ultime settimane le avance di Lazio, Besitkas e Aston Villa, pur di restare a Milano. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un club arabo per il numero 8 milanista: proposta subito respinta al mittente sia da RLC sia dalla stessa formazione di via Aldo Rossi. Il motivo è semplice: Allegri ritene prezioso nelle rotazioni il centrocampista inglese, tra i pochi in grado di giostrare in più ruoli. Motivo per cui se lo terrebbe stretto volentieri.

Modric: il Milan aspetta

Per quanto riguarda “Capitan America” Pulisic il Milan è tranquillo, avendo un’opzione in proprio favore per estendere il rapporto fino al 2028. Tradotto: non c’è fretta, ma pure con l’attaccante ex Chelsea ci si siederà al tavolo delle trattative. Quello che spera di frequentare pure Niclas Füllkrug, che potrebbe restare oltre il 30 giugno. Tutto dipende dal tedesco: dovesse segnare altri gol, il Milan potrebbe essere tentato dall’esercitare il diritto di riscatto (5 milioni) dal West Ham per trattenere il panzer a Milanello. Infine toccherà a Luka Modric far sapere al Milan cosa vorrà fare. I dirigenti rossoneri hanno già pronto il contratto per la prossima stagione, ma tutto dipende dal campione croato che deciderà solamente nei prossimi mesi il proprio futuro. Qualora decidesse di continuare a brillare in campo, il Diavolo si farà trovare pronto per goderselo un’altra stagione. In Italia ma pure in Champions League, ovvero quello che è sempre stato il giardino di casa dell’ex Real Madrid.