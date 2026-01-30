Milan, campione d’Italia nei ritardi: in arrivo una multa record dalla Lega Serie A, il motivo 

MILANO - In campionato il Milan insegue l’Inter, ma c’è una classifica della Serie A dove i rossoneri di Massimiliano Allegri sono in fuga, anzi già campioni d’Italia . Irraggiungibili, da tempo. E tempo è la parola chiave di questa classifica. O meglio, la categoria in cui il Milan è primissimo in Italia è quella relativa alle multe ricevute dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea . Attenzione però, non parliamo delle sanzioni complessive comminate al club rossonero, quelle che riguardano sia la responsabilità della società, sia le colpe di quanto fatto dai propri sostenitori (cori o lancio di oggetti vari). In quel caso a comandare la classifica è il Lecce, multato da metà agosto a oggi per 92mila euro totali. A seguire ci sono poi la Roma a 82mila e 500 euro e il Milan a 71mila e 500.

Ritardi sistematici: il Milan domina la classifica delle sanzioni

Il Diavolo è primissimo per quanto concerne una particolare sanzione del giudice sportivo, quella relativa al titolo "di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato di circa 'tot' minuti l'inizio della gara o del secondo tempo". La squadra rossonera in questa stagione è diventa una specialista. Su 71mila e 500 euro di multe, ben 65mila sono arrivate per questo motivo - e altri 8mila euro sono stati dati per un ritardo in Lazio-Milan di Coppa Italia -; mentre i restanti 6mila e 500 euro sono giunti per il lancio di bottigliette da parte dei propri tifosi nelle partite a San Siro con Lazio e Genoa. Il suddetto dato, però, è clamoroso se confrontato con le altre diciannove società di Serie A. Solo altre dieci hanno subito sanzioni per questi motivi, ma il divario rispetto ai 65mila euro inflitti al Milan, è enorme: 13mila per il Como secondo e 10mila per il Lecce terzo.

Giudice sportivo irritato: “recidiva” e multe sempre più salate

Il giudice sportivo, per altro, non sta gradendo l’atteggiamento rossonero perché dopo le prime tre multe arrivate fra 2ª e 4ª giornata per i ritardi con Lecce, Bologna e Roma, nei vari comunicati sono state aggiunte alcune annotazioni come “recidiva” e “recidiva reiterata continuata”, oltre ad aumentare sensibilmente la cifra, salita da una media di 4 mila a 10 mila, fino ai 15mila per il ritardo di 2 minuti in occasione di Roma-Milan. Ritardo evidenziato nel pre-gara anche dai giocatori giallorossi come Mancini che nel tunnel dell’Olimpico in attesa dell’arrivo dei rossoneri ha esclamato verso l’arbitro Colombo "O multa o partono 1-0 sotto...", con lo stesso fischietto di Como che è poi andato verso gli spogliatoi per sollecitare Maignan a raggiungere il tunnel: "Siamo in sei, stai calmo", la risposta del portiere.