Milan, campione d’Italia nei ritardi: in arrivo una multa record dalla Lega Serie A, il motivo 

MILANO - In campionato il Milan insegue l’Inter, ma c’è una classifica della Serie A dove i rossoneri di Massimiliano Allegri sono in fuga, anzi già campioni d’Italia. Irraggiungibili, da tempo. E tempo è la parola chiave di questa classifica. O meglio, la categoria in cui il Milan è primissimo in Italia è quella relativa alle multe ricevute dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Attenzione però, non parliamo delle sanzioni complessive comminate al club rossonero, quelle che riguardano sia la responsabilità della società, sia le colpe di quanto fatto dai propri sostenitori (cori o lancio di oggetti vari). In quel caso a comandare la classifica è il Lecce, multato da metà agosto a oggi per 92mila euro totali. A seguire ci sono poi la Roma a 82mila e 500 euro e il Milan a 71mila e 500.
Ritardi sistematici: il Milan domina la classifica delle sanzioni
Il Diavolo è primissimo per quanto concerne una particolare sanzione del giudice sportivo, quella relativa al titolo "di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato di circa 'tot' minuti l'inizio della gara o del secondo tempo". La squadra rossonera in questa stagione è diventa una specialista. Su 71mila e 500 euro di multe, ben 65mila sono arrivate per questo motivo - e altri 8mila euro sono stati dati per un ritardo in Lazio-Milan di Coppa Italia -; mentre i restanti 6mila e 500 euro sono giunti per il lancio di bottigliette da parte dei propri tifosi nelle partite a San Siro con Lazio e Genoa. Il suddetto dato, però, è clamoroso se confrontato con le altre diciannove società di Serie A. Solo altre dieci hanno subito sanzioni per questi motivi, ma il divario rispetto ai 65mila euro inflitti al Milan, è enorme: 13mila per il Como secondo e 10mila per il Lecce terzo.
Giudice sportivo irritato: “recidiva” e multe sempre più salate
Il giudice sportivo, per altro, non sta gradendo l’atteggiamento rossonero perché dopo le prime tre multe arrivate fra 2ª e 4ª giornata per i ritardi con Lecce, Bologna e Roma, nei vari comunicati sono state aggiunte alcune annotazioni come “recidiva” e “recidiva reiterata continuata”, oltre ad aumentare sensibilmente la cifra, salita da una media di 4 mila a 10 mila, fino ai 15mila per il ritardo di 2 minuti in occasione di Roma-Milan. Ritardo evidenziato nel pre-gara anche dai giocatori giallorossi come Mancini che nel tunnel dell’Olimpico in attesa dell’arrivo dei rossoneri ha esclamato verso l’arbitro Colombo "O multa o partono 1-0 sotto...", con lo stesso fischietto di Como che è poi andato verso gli spogliatoi per sollecitare Maignan a raggiungere il tunnel: "Siamo in sei, stai calmo", la risposta del portiere.