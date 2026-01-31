Maignan si toglie dal mercato e si blinda al Milan: ufficiale il rinnovo fino al 2031

MILANO - Giornata rovente a casa Milan con la dirigenza rossonera che, mentre cerca di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, ufficializza il rinnovo più atteso. Fumata bianca definitiva per Mike Maignan che vestirà la maglia rossonera fino al 2030 (con opzione per la stagione successiva). Il portiere francese si è recato nella giornata odierna in sede per mettere la firma sul contratto dopo che, nelle passate settimane, si era arrivati all'accordo - che in estate sembrava altamente improbabile - per un rinnovo fortemente voluto da compagni ed allenatore.
Maignan-Milan, il comunicato
AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.