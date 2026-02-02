Mateta, dalla Juve sfiorata al giallo Milan: scatta l’allarme. E intanto Vlahovic…

A giugno davanti sarà rivoluzione. E Vlahovic non sfuma

I ragionamenti che il Milan ha fatto - e sta facendo - per prendere Jean-Philippe Mateta hanno una doppia spiegazione: la prima, l’occasione di avere già in organico uno dei centravanti individuati - fin dalla scorsa estate - per rinforzare la squadra anche in vista dell’eventuale ritorno in Champions League; ma c’è anche un aspetto tecnico-fisico. Massimiliano Allegri, infatti, per la corsa scudetto-primi quattro posti ha bisogno di certezze per il suo reparto offensivo che, tolte rare circostanze, non è mai stato completamente a disposizione. Nella prima metà di campionato è stato fuori per oltre due mesi Rafa Leao; quando il portoghese è tornato si è fermato Christian Pulisic; Santi Gimenez è infortunato da fine ottobre e tornerà fra marzo e aprile; Christopher Nkunku ha avuto saltuari fastidi e pure Niclas Füllkrug, arrivato a inizio 2026, convive dall’11 gennaio con la frattura a un dito del piede che lo sta condizionando. Dei cinque giocatori elencati, solamente Nkunku - sul mercato per gran parte di questo mese - dà garanzie per domani sera, quando il Milan sarà di scena a Bologna. Pulisic (borsite all’ileopsoas) va verso il forfait, Leao (pubalgia) e Füllkrug non sono al top e potrebbero partire dalla panchina, tant’è che al Dall’Ara potrebbe giocare Ruben Loftus-Cheek in coppia con Nkunku (anche Alexis Saelemaekers è out, dentro ZacharyAthekame). Da qui, si evince, quanto accaduto con Mateta.