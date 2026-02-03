Allegri vola basso: “L’importante è guardare dietro. Giocare meno? Senza Champions un dispiacere”

Tris del Milan che passa al Dall'Ara con il Bologna e risponde all'Inter . Allegri a -5 da Chivu, il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn analizza così la vittoria: "Sono giocatori di ottima qualità, stasera bisognava fare una partita seria, era l'ennesima trasferta tra l'altro con un Bologna che gioca molto bene. Ragazzi bravi in tutte e due le fasi, sia difensiva che offensiva".

Il punto su Leao e Pulisic

Poi prosegue: "Potevamo fare ancora meglio, a lavorare sulla gestione della palla, di giocate più precisi e più determinanti. Stasera bene davanti perché Loftus-Cheek e Nkunku hanno lavorato bene sia palla addosso che in profondità. Buona prestazione, importante era arrivare a 50 punti. Obiettivo è rimanere tra le prime quattro, bravi i ragazzi sul 3-0 a rimanere squadra perché non prendere gol fa sempre bene". Sugli infortuni: "Più importante guardare dietro perché il campionato è lungo. Ci sono ancora tanti punti da fare per la Champions. Godiamoci questa sosta perché domenica no giochiamo e speriamo di recuperare Leao e Pulisic per la prossima contro il Pisa".

"Voglio giocare tante partite"

Poi conclude: "Abbiamo dei giocatori con poche partite che magari si fanno prendere dall'entusiasmo. In queste situazioni porti la palla, rischi di farti male, in quel momento è importante gestire. Chi è entrato ha fatto bene, Tomori questa sera ha fatto anche l'ala destra. Quando riprenderemo dovremo pensare al Pisa. A me piacerebbe giocare tante partite e quest'anno è un dispiacere non giocarle. Abbiamo più tempo per preparare le partite adesso, ma l'anno prossimo bisogna giocare la Champions".