Il Milan e Allegri sorridono: pronto un tesoretto da 60 milioni per l'obiettivo Champions

In vista dell’estate - e comunque vada a finire questa stagione - le casse rossonere avranno motivo di sorridere. Si profila, infatti, all’orizzonte un tesoretto da 60 milioni per il Diavolo . Denari derivanti dalle cessioni che si vanno man mano appropinquando per quegli elementi mandati altrove in prestito dal Milan e che non rientravano più nei piani di Massimiliano Allegri . Mica male. Un terzo del tesoretto è praticamente già “in viaggio” verso via Aldo Rossi. La settimana prossima, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto in proprio favore per trasformare il tesseramento del terzino, classe 2005, Alex Jimenez da temporaneo a titolo definitivo. Una mossa quella delle Cherries dall’importo di 20 milioni, che si aggiungono ai 2 già incassati dal Milan ad agosto per il prestito oneroso. Attenzione però: non tutto l’incasso rimarrà nelle tasche milaniste. Buona parte degli introiti se li accaparrerà il Real Madrid, visto che i Blancos vantano il 50% sulla vendita. Poco male, al Milan la cessione di Jimenez frutterà comunque una robusta plusvalenza da iscrivere a bilancio e tornerà utile per il futuro, dato che l’esterno spagnolo era stato bocciato da Allegri anche a causa di alcuni atteggiamenti sopra le righe.

La vendita di Jimenez è solo l'antipasto

E non finisce mica qui. La vendita di Jimenez rappresenta solamente l’antipasto. Al primo punto che farà il Bologna (da oggi entro il termine del campionato di Serie A) matureranno altri 7 milioni derivanti dalla cessione di Tommaso Pobega ai rossoblù, che in estate avevano accettato di inserire l’obbligo di riscatto al primo risultato utile conseguito dopo il 2 febbraio. Paradossalmente la vittoria della truppa di Allegri martedì sera al Dall’Ara ha dunque soltanto rinviato di pochi giorni la questione. Poco male. Avanti di questo passo il Diavolo riceverà pure dal Genoa 10 milioni. Merito di Lorenzo Colombo, il cui obbligo di riscatto era legato addirittura a tre condizioni, due delle quali già maturate. L’attaccante di Vimercate, infatti, avrebbe dovuto segnare almeno 5 gol in campionato (traguardo centrato in largo anticipo già qualche settimana fa), oltre a collezionare almeno 22 presenze (siamo ora a quota 23). Per capitalizzare il riscatto serve che il Grifone centri l’aritmetica permanenza in Serie A.

Chukwueze, estimatori Oltremanica

Obiettivo adesso decisamente alla portata alla luce dell’effetto De Rossi, che ha totalmente rivitalizzato la formazione genoana. Insomma, ci siamo quasi. Partita aperta anche sul fronte Samuel Chukwueze, per il quale si registra un cauto ottimismo. Step by step. L’esterno offensivo nigeriano sta conquistando sempre più estimatori Oltremanica e al Fulham appaiono soddisfatti dell’impatto avuto dall’ex Villarreal nelle fila londinesi. Motivo per cui in via Aldo Rossi aspettano di ricevere presto dei segnali. Se gli inglesi decidessero di procedere a fine stagione col riscatto, come filtra dall’entourage del classe 1999, il Milan avrebbe a incamerare la bellezza di 30 milioni tondi tondi. Mica male per quello che in rossonero era ormai poco più di un esubero. Denari utili e preziosi per rimpinguare e finanziare la campagna acquisti estiva, che vedrà il Diavolo in prima linea per ingaggiare un attaccante di alto livello e un difensore centrale esperto. Colpi necessari per alzare ulteriormente il livello della rosa in vista dell’ormai prossimo ritorno in Champions League.