Kean, Allegri non cambia idea: 007 al Franchi, il piano Milan per l’estate

Profilo ideale sponsorizzato da Max

Occhio quindi al classe 2000 che rappresenta un profilo ideale per una società come quella rossonera, che vorrebbe puntare su un elemento di alto livello ma ancora dotato di margini di miglioramento. E in tal senso l’ex Paris Saint-Germain si sposerebbe alla perfezione con il progetto del club di Gerry Cardinale, visto che all’età di 25 anni è in grado ancora di crescere e alzare il livello. Avanti tutta, dunque. Tra l’altro, a sponsorizzare il nome di Kean alla dirigenza milanista ci ha pensato anche Allegri, che conosce bene il talento e le qualità di Moise per averlo svezzato ai tempi della Juve. Fu proprio l’allenatore livornese a far esordire il bomber in Serie A e in Champions League con la maglia bianconera. Una stima sempre contraccambiata dal numero 20 viola, che non ha mai dimenticato la strenua difesa del tecnico quando, un paio di anni fa, le cose non giravano per il verso giusto. Quella è stata per entrambi l’ultima stagione alla Juventus e pure insieme. Chissà che tra qualche mese le strade non possano incrociarsi di nuovo.

La clausola

Il Milan ci spera e ci proverà a fine campionato, dopo aver sondato il terreno nelle scorse settimane con l’entourage dell’attaccante (capitanato da Alessandro Lucci). La presenza di uno scout rossonero al Franchi certifica, ulteriormente, l’interesse nei confronti di Kean, che vanta una clausola rescissoria da 62 milioni (valida dall’1 al 15 luglio). La sensazione però è che il Milan cercherà di negoziare sul prezzo, trattando direttamente con la Fiorentina. Difficile, infatti, che il Diavolo possa spendere una cifra del genere per l’acquisto di un unico cartellino, al netto del tesoretto in arrivo dai riscatti di Jimenez, Pobega, Colombo e Chukwueze. Tempo al tempo. Intanto la candidatura della punta della Nazionale sta prendendo quota e si sta ritagliando uno spazio di primo piano nel casting milanista per il ruolo di centravanti nella stagione 2026/27. Con la benedizione di Allegri, ma anche del management rossonero che in passato aveva provato a ingaggiare il centravanti di Vercelli.