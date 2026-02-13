Allegri 'snobba' Inter-Juventus: "Milan distante una vittoria in meno dall'obiettivo"

PISA - "Non era semplice stasera, il Pisa è una squadra scomoda : prendiamoci i tre punti, da questa partita dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto solo due partite negli ultimi quindici giorni e quindi non era facile". Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri commenta così, ai microfoni di Dazn, il sofferto successo allo stadio Romeo Anconetani : "Se sono soddisfatto dei cambi? I rigori si sbagliano… - afferma l'ex allenatore della Juventus in riferimento a Fullkrug, impreciso dal dischetto pochi minuti dopo il suo ingresso in campo -. Pulisic e Leao sono entrati molto bene ma devono migliorare la condizione".

Su Modric e Inter-Juve

"Se mi aspettavo di trasformare così questa squadra? Dell'anno scorso non posso dire niente, non è neanche giusto perché non ero qui, questa squadra ha valori tecnici importanti. Ogni tanto rallentiamo mentalmente, i ragazzi sanno di aver fatto tantissimo ma in una settimana può cambiare tutto. Ora nelle ultime 14 ne avremo 8 in casa e 6 fuori. Modric? Che c'è da dire, è un giocatore straordinario ma indipendentemente dalle sue qualità tecniche meravigliose è che si è andato a prendere questo pallone per regalarci la vittoria, dobbiamo imparare tutti da lui perché ha un'umiltà pazzesca", ha detto ancora Massimiliano Allegri. Chiosa su Inter-Juventus: "L'importante era fare tre punti noi, è una vittoria in meno che ci separa dall'obiettivo".