Milan, spunta un nome per la difesa di Alleri: occhi puntati su un giocatore del Real 

Un altro Alex Jimenez. Se poi il finale della storia sarà diverso, eventualmente lo si capirà in futuro, anche se la cessione a titolo definitivo del 20enne esterno spagnolo al Bournemouth, diventata ufficiale il 12 febbraio - sono scattati i termini per il riscatto obbligatorio -, alla fine ha fatto sorridere comunque le casse del club rossonero. Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas, difensore centrale classe 2006 del Real Madrid, in forza al Castilla, la squadra da dove il Diavolo prelevò nell’estate 2023 proprio Jimenez. All’epoca il terzino spagnolo aveva 18 anni e fu preso in prestito e poi riscattato dal Milan nel giugno 2024. Una stagione da semi-titolare prima con Fonseca, poi con Sergio Conceiçao, quindi l’addio fra le polemiche il primo settembre - pare per incompatibilità con Allegri e alcune frizioni disciplinari -, quando la società lo ha ceduto al Bournemouth in prestito con un obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni che sono state raggiunge a inizio febbraio. Adesso la società inglese verserà al Milan circa 20 milioni più bonus, con la base fissa che i rossoneri divideranno a metà col Real Madrid che aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita.