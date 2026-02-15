Ci aveva visto lungo Massimiliano Allegri, quando nel mese di gennaio si era speso per mettere il veto alla partenza di Ruben Loftus-Cheek chiedendo alla società rossonera di non vendere il centrocampista inglese. Detto, fatto. E adesso il tecnico livornese si gode i frutti della sua mossa, visto che RLC sta diventando un fattore determinante di questo Milan sempre più secondo in classifica. Il doppio successo in trasferta contro Bologna e Pisa nelle ultime due gare di campionato, infatti, autorizza sogni di gloria tricolori all’inseguimento della capolista Inter e porta appunto la firma del numero 8 rossonero, che è andato a segno sia al Dall’Ara sia all’Arena Garibaldi. In entrambi i casi gli acuti offensivi dell’ex Chelsea sono serviti a sbloccare il punteggio, incanalando il match sui binari milanisti. Mica male. Avere in rosa un centrocampista col vizio del gol rappresenta un must per Allegri, che ha sempre confidato negli inserimenti vincenti in attacco del classe 1997. Motivo per cui si è speso in prima persona durante la finestra invernale per trattenerlo al Milan. Un apprezzamento ricambiato dallo stesso Loftus-Cheek, che infatti ha declinato numerose offerte nelle ultime settimane per proseguire la sua avventura col Diavolo.