“È vita o morte”, Allegri e la pressione sugli arbitri. Inter-Juve e Var: “In passato ho sbagliato”

Milan-Como, parla Allegri

Così il tecnico in sala stampa: “Siamo agli ultimi 3 mesi della stagione: qui si decidono campionato, posto Champions e permanenza in A. Non abbiamo più margine d’errore o poco margine, perché avremo poco tempo per recuperare. Domani gara importante e difficile col Como, che è in corsa per la Champions. Bisognerà essere bravi a concentrarsi”. Sulle condizioni della squadra: “A parte Rabiot che è squalificato tutti gli altri stanno diciamo bene: Saelemaekers sarà a disposizione, Pulisic vediamo perché ha questo mezzo fastidio e spero sia a disposizione, gli altri stanno decisamente bene. Anche Gimenez sta lavorando bene e al più presto sarà con la squadra. Leao? Diciamo che sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento. Così come Pulisic, anche lui ha vissuto una stagione con problematiche fisiche ma segnando gol importanti. In un finale di stagione giocatori tecnici come loro sicuramente faranno bene”.

Sulla formazione: "Come sostituire Rabiot? Non ho ancora deciso sulla formazione. Jashari sta molto bene, devo valutare chi far scendere in campo: sicuramente Adrien è cresciuto tecnicamente, tatticamente e anche dal punto di vista mentale, ma chi scenderà in campo domani farà una bella gara".

Inter-Juve, il commento del tecnico rossonero

Interpellato su quanto accaduto a San Siro in Inter-Juve, Allegri commenta: “Hanno parlato in tanti, inulte continuare a parlare che non serve a niente. Soprattutto noi, dobbiamo essere concentrati sul nostro obiettivo: non disperdere energie nervose e mentali su quello che è successo. Domani abbiamo partita importante, dovremo essere bravi a gestire gli imprevisti che ci sono. Non dobbiamo farci distogliere da queste situazioni che nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. La cosa più importante è che ci sono persone di competenza che stanno provando a migliorare la situazione Var, come ho detto tante volte, sull’oggettività. Tutto il resto rimane soggettivo. Le cose soggettive… A uno è bianco, a uno è nero, a uno è giallo, a uno è rosso: sono opinabili. L’oggettività invece non è opinabile. Per noi l’importante è la partita di domani e sono i punti, perché in questo momento mancano 3 mesi e abbiamo un obiettivo là da raggiungere e domani proveremo a fare un altro passettino in avanti”.