Allegri, veleno su Fabregas: "Prossima volta entro in campo anche io"

Il tecnico del Milan dopo il pareggio con il Como: "Guadagnato un punto su Juventus. Sull'espulsione..."
2 min
Allegri, veleno su Fabregas: "Prossima volta entro in campo anche io"
"Abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma, ora dobbiamo solo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma, per mantenere il vantaggio sulle nostre inseguitrici. Per ora siamo in linea con il nostro obiettivo". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Como. "E' stata una partita molto equilibrata, quasi noiosa nel primo tempo - ha aggiunto parlando della partita -. Sul nostro gol è stato molto bravo Jashari a lanciare quel pallone e Leao a segnare. E' il 24° risultato utile consecutivo, ora dobbiamo solo pensare a lavorare".

Allegri e l'espulsione

Anche Allegri è intervenuto sull'episodio che ha portato alla sua espulsione, nata per una protesta dopo un gesto di Cesc Fabregas: "Saelemaekers è stato tirato da Fabregas, quindi sono andato là per difendere il mio giocatore. Si è scusato? Allora la prossima volta entro in campo anch'io e faccio una scivolata", ha concluso il tecnico.

 

 

 

