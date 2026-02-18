Allegri, veleno su Fabregas: "Prossima volta entro in campo anche io"

"Abbiamo guadagnato un punto su Juventus, Napoli e Roma, ora dobbiamo solo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma, per mantenere il vantaggio sulle nostre inseguitrici. Per ora siamo in linea con il nostro obiettivo". Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Como. "E' stata una partita molto equilibrata, quasi noiosa nel primo tempo - ha aggiunto parlando della partita -. Sul nostro gol è stato molto bravo Jashari a lanciare quel pallone e Leao a segnare. E' il 24° risultato utile consecutivo, ora dobbiamo solo pensare a lavorare".