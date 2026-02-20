Allegri e Fabregas, dalle "8 volte su 10" al "cogl**ne": come nasce la bufera Milan-Como

Scuse, polemiche e scontro verbale nel post-partita

Nel post-gara Fabregas ha iniziato le sue interviste scusandosi: "Chiedo scusa perché ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso, ho fatto una cosa antisportiva". Allegri, sapendo delle scuse di Fabregas, non si è affatto placato: "Ho capito, allora se la prossima volta parte uno lungo la linea, faccio una scivolata ed entro anch’io". Tutto finito? Macché. Quando Fabregas ha saputo delle dichiarazioni di Allegri, in conferenza stampa ha prima ribadito le scuse, però ha anche aggiunto "il commento di Allegri è esagerato, è stata una toccatina, ma non si deve fare". Le orecchie di San Siro però sono acute e così quando Allegri ha incrociato Cesc sulla porta che conduce alla sala stampa, ha perso “la 'alma”, urlando "sei un bambino che ha appena iniziato ad allenare, sei un c...". Lo spagnolo - che Mariani avrebbe dovuto espellere in campo per quanto fatto -, inizialmente allibito, ha replicato e allentandosi ha iniziato a ripetere ai presenti "mi ha insultato". Intanto Max si è seduto in conferenza e ha spiegato quanto accaduto: "Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre. Cosa penso di Fabregas? Non devo pensare niente, è un allenatore molto giovane, gli auguro di vincere tanto in carriera perché ha tutte le qualità per farlo". Alla prossima e preparate l'elmetto.