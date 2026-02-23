Trauma facciale per Loftus-Cheek, intervento ok ma foto shock sui social: per quanto lo perde il Milan

Uno stop di due mesi: è questo quello che emerge per Ruben Loftus-Cheek , dopo il brutto colpo subito durante la sfida tra il suo Milan e il Parma . Il centrocampista rossonero, in uno scontro col portiere gialloblù Corvi , ha avuto decisamente la peggio, lasciando il terreno di gioco in barella. Dopo i controlli del caso, oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico: lo stesso calciatore sui social ha mostrato... il prima e dopo l'operazione, con foto shock.

Milan, quando torna Loftus-Cheek

Con un comunicato il club rossonero ha fatto il punto sulla situazione di Loftus-Cheek, stabilendo anche i tempi di recupero: "AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L'operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane". Una lunga assenza dunque, con il centrocampista che -orientativamente- potrebbe rientrare tra Verona (il weekend del 19 aprile) e Juventus (in programma nel fine settimana del 26 aprile).

Il messaggio sui social

Proprio Loftus-Cheek attraverso il suo account Instagram, ha pubblicato nelle stories degli scatti del prima e dopo l'operazione: in una foto si vede lui con il labbro gonfio e con diversi denti mancanti, in quella successiva ricompaiono i denti e la situazione in viso sembra essere decisamente migliorata. A corredo delle prove fotografiche di quanto accaduto, anche un messaggio: "È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti, e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together".