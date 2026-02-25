Leao, il ricordo struggente su Diogo Jota: "Pensiamo a lui in ogni partita. A volte mi chiedeva..."

Diogo Jota se ne è andato il 3 Luglio del 2025, ma la sua memoria è ancora vivissima nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di dividere lo spogliatoio con lui. Ultimo in ordine di tempo a dichiarare quanto il giocatore del Liverpool fosse amato e stimato è stato Rafael Leao , suo compagno in nazionale, che durante un'intervista ha voluto ricordare quanto Jota fosse una figura fondamentale per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo, non riuscendo a nascondere la sua emozione. Ora che non c'è più, il ricordo del compagno di squadra rappresenta una fortissima fonte di motivazione per Leao e per tutto il Portogallo.

Le parole di Leao

Durante un'intervista che ha toccato vari temi - dal Milan agli inizi di carriera dell'ala portoghese - quando gli è stato chiesto di Diogo Jota, il classe 99 non è riuscito a nascondere le sue emozioni, con gli occhi che sono diventati immediatamente lucidi una volta iniziato a parlare. Leao ha iniziato spiegando quanto Jota fosse una figura amata da tutti all'interno dello spogliatoio della nazionale portoghese. "Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli. Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan". Leao ha quindi dipinto il ritratto di un umile padre di famiglia che non ha mai perso di vista ciò che contava di più, ma è sempre stato lì per i suoi compagni quando era necessario.