Leao, il ricordo struggente su Diogo Jota: "Pensiamo a lui in ogni partita. A volte mi chiedeva..."

L'ala portoghese del Milan in un'intervista si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni toccanti sul suo compagno di nazionale tragicamente scomparso questa estate in un incidente stradale avvenuto in Spagna
2 min
Diogo Jota se ne è andato il 3 Luglio del 2025, ma la sua memoria è ancora vivissima nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di dividere lo spogliatoio con lui. Ultimo in ordine di tempo a dichiarare quanto il giocatore del Liverpool fosse amato e stimato è stato Rafael Leao, suo compagno in nazionale, che durante un'intervista ha voluto ricordare quanto Jota fosse una figura fondamentale per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo, non riuscendo a nascondere la sua emozione. Ora che non c'è più, il ricordo del compagno di squadra rappresenta una fortissima fonte di motivazione per Leao e per tutto il Portogallo.

Le parole di Leao

Durante un'intervista che ha toccato vari temi - dal Milan agli inizi di carriera dell'ala portoghese - quando gli è stato chiesto di Diogo Jota, il classe 99 non è riuscito a nascondere le sue emozioni, con gli occhi che sono diventati immediatamente lucidi una volta iniziato a parlare. Leao ha iniziato spiegando quanto Jota fosse una figura amata da tutti all'interno dello spogliatoio della nazionale portoghese. "Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli. Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan". Leao ha quindi dipinto il ritratto di un umile padre di famiglia che non ha mai perso di vista ciò che contava di più, ma è sempre stato lì per i suoi compagni quando era necessario.

La scomparsa come motivazione

Continuando a parlare, Leao ammette che il ricordo di Jota ora rappresenta una potente fonte di motivazione per lui e per tutta la formazione lusitana. Alla domanda se la sua scomparsa avrebbe ispirato il Portogallo a proseguire e vincere la Coppa del Mondo, l'ala del Milan ha risposto: "Ogni partita pensiamo a lui. Dopo una partita era sempre lì a festeggiare e a vedere se riusciva a segnare un gol. E in ogni partita pensiamo a lui". Jota se ne è andato a seguito di un incidente stradale mentre si trovava alla guida della sua Lamborghini in Spagna, per via dell'esplosione di una gomma. Il dolore è quindi ancora fresco. Ma per Leao e il Portogallo, lo spirito del compagno scomparso è ancora vivo e il paese è determinato a onorarlo nel miglior modo possibile. 

Leao, il ricordo struggente su Diogo Jota: "Pensiamo a lui in ogni partita. A volte mi chiedeva..."
La scomparsa come motivazione

