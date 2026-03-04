È un Milan a due teste: Furlani-Tare, stessa causa ma pensieri diversi per accontentare Allegri

Milan, due facce della stessa medaglia: Furlani e Tare

E' come se a Casa Milan convivessero due anime, una rappresentata dall'amministratore delegato Furlani, che spesso si avvale del parere (e del lavoro) di un agente molto influente nel calcio italiano e internazionale, l'altra dal direttore sportivo Igli Tare, scelto, ricordiamo, inizialmente da Cardinale e Ibrahimovic, ma poi definitivamente portato al Milan da Furlani dopo un casting che aveva visto come prima opzione Paratici. In estate è stato evidente come alcune operazioni siano state portate avanti da Tare, altre da Furlani, magari in ruoli pure simili - un esempio, Jashari e Ricci quando c'era già Modric -; ma pure a gennaio si è ripetuta una scena simile. Tare a fine dicembre ha preso Füllkrug, Furlani a fine gennaio, come noto, ha cercato - con il ds albanese non coinvolto - Mateta, affare poi saltato solo per le condizioni fisiche dell'attaccante francese. E adesso, a sorpresa, ecco spuntare il brasiliano André del Corinthians, operazione confezionata dal solito agente vicino a Furlani.