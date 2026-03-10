Allegri-Cherubini, l'asse mercato fra Milan e Parma si fa serio: i nomi in ballo

Gli occhi del Parma su uno dei gioiellini rossoneri più talentuosi e destinati a fare una grande carriera. Quel Christian Comotto che a soli 17 anni si è già preso un posto da titolare nello Spezia in Serie B. Prestazioni brillanti che ovviamente non sono passate affatto inosservate. Con diversi club di Serie A che gli hanno già messo gli occhi addosso. L’ultimo in ordine di tempo a essersi mosso per studiarlo da vicino è stato il dt del Bologna Giovanni Sartori, che l’ha visionato dal vivo sabato scorso al Picco in occasione del successo dei liguri sul Monza.

Anche se è il club maggiormente in pressing per il figlio d’arte (papà Gianluca è stato capitano di Torino e Perugia nei primi anni Duemila, ndr) è il Parma, che dopo averlo visionato in diverse circostanze ha già avviato i dialoghi per cercare di conquistare in vista dell’estate la pole position nella corsa al giovane regista (in prestito, al limite con diritto di riscatto e contro-riscatto; perché il Milan non vuole perdere il controllo del suo cartellino).