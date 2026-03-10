Allegri-Cherubini, l'asse mercato fra Milan e Parma si fa serio: i nomi in ballo

Gli occhi del Parma su uno dei gioiellini rossoneri più talentuosi e destinati a fare una grande carriera. Quel Christian Comotto che a soli 17 anni si è già preso un posto da titolare nello Spezia in Serie B. Prestazioni brillanti che ovviamente non sono passate affatto inosservate. Con diversi club di Serie A che gli hanno già messo gli occhi addosso. L’ultimo in ordine di tempo a essersi mosso per studiarlo da vicino è stato il dt del Bologna Giovanni Sartori, che l’ha visionato dal vivo sabato scorso al Picco in occasione del successo dei liguri sul Monza.
Anche se è il club maggiormente in pressing per il figlio d’arte (papà Gianluca è stato capitano di Torino e Perugia nei primi anni Duemila, ndr) è il Parma, che dopo averlo visionato in diverse circostanze ha già avviato i dialoghi per cercare di conquistare in vista dell’estate la pole position nella corsa al giovane regista (in prestito, al limite con diritto di riscatto e contro-riscatto; perché il Milan non vuole perdere il controllo del suo cartellino).
Milan-Parma: Camarda e Troilo
Tanto da aver già incontrato un paio di settimane fa a Collecchio l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, che gestisce pure un altro talento milanista che fa gola ai ducali: l’attaccante classe 2008 Francesco Camarda, a caccia di rilancio dopo la tribolata esperienza di questa stagione al Lecce. Occhio quindi all’asse di mercato che si può sviluppare tra Parma e Milan, anche in virtù di un feeling speciale risalente ai tempi della Juve tra il Ceo degli emiliani, Federico Cherubini, e l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri. In passato il Diavolo era stato segnalato sulle tracce del centravanti ducale Mateo Pellegrino per puntellare il reparto offensivo. Chissà che non se ne possa riparlare tra qualche mese, tuttavia il nome in casa parmigiana che potrebbe stuzzicare di più dalle parti di via Aldo Rossi è un altro.
Si tratta di Mariano Troilo, roccioso centrale classe 2003 che nelle ultime settimane sta incantando e si è imposto come uno dei migliori difensori del nostro campionato. Pure a San Siro tre settimane fa non ha sbagliato un intervento, oltre a trovare anche la via del gol. Una prestazione che non è passata inosservata e ha destato l’interesse dei rossoneri, che lo monitoreranno nelle prossime settimane. Hai visto mai che l’interesse del Parma per la meglio gioventù milanista non possa tramutarsi in un assist per arrivare a uno dei gioielli ducali. Tu chiamali se vuoi incastri di mercato…