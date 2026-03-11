Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Senza Rabiot l’Olimpico fa più paura: il Milan con la Lazio ha subìto l'unico ko fuori casa in stagione!

Il solo ko stagionale fuori casa è stata proprio a Roma contro i biancocelesti in Coppa Italia. Nuova multa per l’entrata in campo in ritardo: siamo a quota 107.000 euro
Federico Masini
5 min
MilanRabiotLazio
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Stadio Olimpico e squalifica di Adrien Rabiot. Dopo la giornata di riposo concessa lunedì per godersi la meritata vittoria nel derby, da ieri il Milan è entrato nella settimana che condurrà alla prima delle dieci partite che potrebbero mantenere viva la fiammella del sogno scudetto o progressivamente spegnerla in favore dell’Inter. Lo svantaggio di 7 punti rimane importante, ma la squadra di Allegri ora cavalca l’entusiasmo e non vuole fermarsi, con la speranza, magari, che sabato l’Atalanta a San Siro fermi i nerazzurri e aumenti le paure nelle spogliatoio interista. A quel punto, però, toccherà al Milan fare il proprio dovere e il primo snodo non sarà agevole, principalmente per i due motivi inizialmente indicati, l'Olimpico e Rabiot. Il Diavolo - che ieri ha ritrovato Gimenez in gruppo dopo quattro mesi di assenza per l'operazione alla caviglia destra - domenica sera sarà a Roma contro una Lazio ringalluzzita dal successo contro il Sassuolo e che ritroverà dopo diverso tempo i propri tifosi. Il Milan quest’anno fra i confini italiani ha perso solamente tre gare, due in Serie A a San Siro contro Cremonese e Parma e una in trasferta in Coppa Italia, il 4 dicembre, proprio all’Olimpico contro la Lazio. Erano gli ottavi di finale e per i rossoneri la sconfitta per 1-0 griffata Zaccagni - di testa, non proprio il suo punto di forza - fu un brutto colpo, non fosse altro perché in una stagione senza impegni europei, in tanti avevano riposto fiducia nel trofeo nazionale, in primis Allegri, primatista di vittorie in Coppa Italia con ben cinque coppe conquistate. Niente da fare. La scorsa stagione il Milan pareggiò 2-2 in casa della Lazio - la partita del famoso “cooling break” di Leao e Theo Hernandez con il tecnico Fonseca -, mentre nel campionato '23-24 vinse 1-0 con rete sul gong finale di Okafor. Insomma, all'Olimpico in versione biancoceleste da tempo può succedere di tutto.

Allegri senza l'amuleto Rabiot

Questa volta, però, non sarà semplice strappare i tre punti alla squadra di Sarri perché il Milan si presenterà con una formazione con la media punti a partita di 1.56. Chiunque giochi, perché mancherà l'amuleto Rabiot. Il francese, infatti, da diffidato è stato ammonito nel derby e all'Olimpico non ci sarà perché squalificato. Il Milan senza Rabiot dal primo minuto in nove partite di campionato ha ottenuto 14 punti. Con l'ex juventino in mezzo al campo, invece, 46 punti in 19 gare, per una media da 2.42 a incontro. L'ultima volta che Rabiot è mancato, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa col Como. E' vero che era presente contro il Parma, ma il rendimento del Milan in stagione con o senza “Cavallo pazzo” è lampante. E la sua assenza a centrocampo si sentirà, fisicamente e non solo. Un'insidia in più da gestire per Allegri. Postilla finale ancora sul giudice sportivo. Ieri il club rossonero è stato nuovamente multato per l'ennesimo ritardo (2 minuti) accumulato dalla squadra all'intervallo del derby. La sanzione inflitta è di 22.000 euro, portando così il totale stagionale a 107.000. Squalifica anche per Simone Folletti (preparatore atletico rossonero espulso da Doveri al 44’ della ripresa) e ammenda di 10.000 euro per il vice ds nerazzurro Dario Baccin (critiche irrispettose verso l’arbitro negli spogliatoi).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS