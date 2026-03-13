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Shevchenko, temperatura Milan: "Ecco che mi ha detto Modric. Allegri mi fa pensare una cosa"

Il Pallone d'Oro rossonero torna a Milano: "Leao diverso da me, vi spiego perché"
2 min
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"Ritornare qui a Milano è sempre un grande piacere, ho dei bellissimi ricordi. Vedere il Milan felice mi fa stare bene". Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex bandiera del Milan e oggi presidente della Federcalcio ucraina, parlando ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento di padel a Milano. Oggi l'ex centravanti ha fatto visita al Milan a Milanello, nelle foto sul sito del club lo si vede salutare i calciatori e il tecnico Max Allegri"Era carico, mi fa pensare che il Milan può farcela. La squadra funziona e deve provare a mettere pressione all'Inter"

Sheva su Modric e Leao. E il Mondiale...

Shevchenko ha parlato anche di Modric: "Mi ha sempre impressionato la sua grande umiltà, dimostra una leadership importante. Mi ha detto che è molto contento qui a Milano e che i tifosi rossoneri sono speciali", e di Leao: "Io e Leao abbiamo caratteristiche molto diverse. Ha cambiato ruolo mettendosi a disposizione del mister, ma non è il suo ruolo naturale". Sulla situazione della sua Ucraina, ancora Sheva ha detto: "La guerra ormai va avanti da 4 anni, è un momento difficile e forse è stato questo l'inverno più duro. La Nazionale è in lotta per il Mondiale e se dovesse qualificarsi sarebbe uno splendido regalo". 

 

 

 

 

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