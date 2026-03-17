Caos Leao, per il rinnovo Milan cambia tutto: un retroscena e il pensiero di Allegri

Cinquecentosessantuno giorni dopo, Rafael Leao torna protagonista in negativo all’Olimpico di Roma durante un Lazio-Milan . Il 31 agosto 2024, in tandem con Theo Hernandez , diede vita all’ammutinamento durante il cooling break del secondo tempo (allenatore Fonseca), generando una brutta immagine per il club, il tutto sotto gli occhi di Gerry Cardinale, che era presente in tribuna a Roma quella sera. Domenica, invece, ha fatto tutto da solo, togliendo il velo su quella che è una situazione estremamente delicata e che solo la bravura del Milan e dell’entourage dell’agente era rimasta sottotraccia. Leao non sta passando uno dei suoi periodi migliori da quando è al Milan , il 3-5-2 e il ruolo di prima punta lo limitano parecchio nel poter esprimere quelle che sono le due caratteristiche primarie, ma allo stesso tempo anche lui ci sta mettendo parecchio del suo. Ma andiamo con ordine.

Il battibecco con Allegri

La gestualità di Leao in campo fa capire più di mille parole quanto non sia in una fase felice. Perché se è vero che nel primo tempo ha faticato a trovare la posizione giusta, nel secondo era riuscito – per almeno due volte – a prendere il tempo a Gila e ad andare nello spazio. Legittimamente si sarebbe aspettato il pallone sulla corsa, ma così non è stato e sulla seconda chance, si è spazientito pubblicamente con Christian Pulisic. Poi, al momento del cambio, l’uscita dal campo è stata lenta e con un’espressione tutt’altro che felice. Maignan, che vedeva il cronometro scorrere, ha accompagnato Leao fino al punto del cambio dove ha lasciato il posto a Nkunku e in quel momento c’è stato un battibecco con Allegri, il quale ha poi provato ad abbracciarlo per calmarlo, ma Leao era fuori di sé. Ha prima preso a calci delle bottigliette, poi se l’è presa con la ghiacciaia delle medesime e col giubbotto che gli era stato dato. Infine, scuotendo la testa, non ha nascosto il suo disappunto. Intanto, dalla tribuna, Igli Tare – pizzicato dalle telecamere – appariva abbastanza irritato con l’atteggiamento di Leao. Il giocatore, con molta probabilità, non sarà multato dalla società, ma gli episodi tra Milanello, extra campo e campo, stanno iniziando ad essere diversi.