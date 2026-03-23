Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavolo

Obiettivi mercato Milan: attaccante, difesa e rinforzi per la Champions

Il Milan dovrà investire molto perché la rosa attuale, numericamente così com’è, non potrà bastare per gestire più competizioni. Sulla carta serviranno almeno quattro-cinque giocatori in più, oltre a quelli che eventualmente andranno sostituiti in caso di partenza. L’idea comunque è quella di proseguire sulla falsa riga dell’ultimo mercato, dunque inserire sia elementi di prospettiva, sia altri “Rabiot”, giocatori di spessore e di grande esperienza, pronti per il palcoscenico della Champions. Ovviamente l’obiettivo primario è un centravanti, un "9" vero, con 20 gol nei piedi, quello che manca ormai da alcune stagioni. Retegui dopo una cena fra Tare e il suo agente, è balzato in cima alla lista, ma non è l'unico profilo. Poi serviranno un paio di difensori centrali (Gila della Lazio è un obiettivo, Allegri spinge per Gatti, si cerca poi un mancino da alternare a Pavlovic) e un esterno sinistro al posto del deludente Estupinan, considerando che Athekame a destra sta crescendo alle spalle di Saelemaekers. A centrocampo molto passa da Modric: se resterà, il Milan avrebbe già sei uomini e potrebbe inserire una mezzala destra o di grande esperienza come Goretzka (i rossoneri non sono però gli unici in corsa) o un giovane (il brasiamo André del Corinthians sembra ormai sfumato, piace il 18enne trequartista greco Karetsas del Genk). E in attacco? Oltre al "9" bisognerà capire chi resterà e quale sistema sceglierà Allegri.