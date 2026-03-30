Kostic è del Milan: l'agente di Vlahovic, il blitz decisivo e la percentuale sulla rivendita

Una trattativa lunga tre mesi, ma portata a casa al prezzo desiderato. Il Milan, anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare la comunicazione che arriverà dal Partizan Belgrado, ha acquistato Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007, autore già di 10 gol nella Super Liga serba. Il ds rossonero Igli Tare aveva messo nel mirino il giocatore, assistito dall’agente Darko Ristic - lo stesso di Dusan Vlahovic -, già da fine 2025, ma il Partizan Belgrado, per l’attaccante dell’Under 21 del Montenegro, aveva sparato alto, chiedendo 10 milioni. Il Milan non ha mollato la presa, non ha chiuso l’operazione a gennaio, ma ha continuato a trattare, lavorando ai fianchi del club serbo e dell’entourage del giocatore e la scorsa settimana ha finalizzato l’operazione trovando l’intesa per 3.5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita in favore del Partizan. Kostic è arrivato a Milano sabato sera e ieri mattina intorno alle 9 si è presentato presso la clinica “La Madonnina” per svolgere le visite mediche di rito, per poi ripartire alla volta di Belgrado dove fra il 5 e l’8 aprile concluderà la regular season con il Partizan impegnato in campionato rispettivamente contro Cukaricki e Novi Pazar. Dopodiché inizierà la poule scudetto fra le prime otto. La sua squadra è attualmente terza in classifica a dodici punti dalla capolista Stella Rossa.