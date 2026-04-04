Milan, il divieto di trasferta infiamma la Curva Sud: oltre 3 mila a Milanello

Sono oltre tre mila i tifosi che hanno raggiunto Milanello per seguire la preparazione dei rossoneri alla trasferta di Napoli in programma lunedì 6 aprile e valida per la 31ª giornata di campionato. Un appuntamento che mette in palio 3 punti utili a consolidare il secondo posto in classifica, con le formazioni di Allegri e Conte rispettivamente a quota 63 e 62 punti, nonché a tenere vivo il sogno di una scalata in vetta distante 6 lunghezze a 8 otto giornate dal termine del campionato. Insomma, quanto basta per infiammare gli animi dei tifosi, che costretti a seguire lo scontro diretto in tv a causa del divieto di trasferta previsto tra le misure di sicurezza, hanno accompagnato l'allenamento di Rabiot e compagni con cori e striscioni ("Forza ragazzi, avanti noi"). I presenti hanno inoltre avuto l'occasione di incontrare la squadra e incoraggiarla per la sfida contro i campioni d'Italia in carica. Il tutto mentre in casa Milan si spera in un passo falso dell'Inter di Chivu, che domenica 5 riceverà la Roma di Gasperini.
Lo protesta contro il divieto di trasferta
Non si è fatta attendere la contestazione della Curva Sud, che ha giudicato il divieto di trasferta una misure "folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l'ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una reale motivazione ma nascondendosi dietro alla solita frase 'alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica'. Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi e invece siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione". Milan e Napoli si ritrovano dopo la semifinale di Supercoppa italiana vinta dai partenopei per 2-0 (Neres '39, Hojlund 63'). Del 28 settembre invece la gara di andata a San Siro, che ha visto i rossoneri aggiudicarsi la 5ª giornata con il finale di 2-1 (Saelemaekers 3', Pulisic 3'; De Bruyne 60').