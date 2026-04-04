Milan, il divieto di trasferta infiamma la Curva Sud: oltre 3 mila a Milanello

Sono oltre tre mila i tifosi che hanno raggiunto Milanello per seguire la preparazione dei rossoneri alla trasferta di Napoli in programma lunedì 6 aprile e valida per la 31ª giornata di campionato. Un appuntamento che mette in palio 3 punti utili a consolidare il secondo posto in classifica, con le formazioni di Allegri e Conte rispettivamente a quota 63 e 62 punti, nonché a tenere vivo il sogno di una scalata in vetta distante 6 lunghezze a 8 otto giornate dal termine del campionato. Insomma, quanto basta per infiammare gli animi dei tifosi, che costretti a seguire lo scontro diretto in tv a causa del divieto di trasferta previsto tra le misure di sicurezza, hanno accompagnato l'allenamento di Rabiot e compagni con cori e striscioni ("Forza ragazzi, avanti noi"). I presenti hanno inoltre avuto l'occasione di incontrare la squadra e incoraggiarla per la sfida contro i campioni d'Italia in carica. Il tutto mentre in casa Milan si spera in un passo falso dell'Inter di Chivu, che domenica 5 riceverà la Roma di Gasperini.