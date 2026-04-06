Allegri: "Napoli ha vinto per un episodio...Il Milan guarda al quarto posto, non allo Scudetto"

Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta in casa del Napoli decisa dalla firma di Politano nel secondo tempo. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Complessivamente i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo subito qualche ripartenza di troppo su palloni persi in modo banale. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualche scelta, cosa che nel calcio di oggi paghi. Abbiamo concesso poche occasioni, complimenti a loro. Eravamo a difesa schierata e abbiamo subito questo gol. Bisogna essere un pochino più veloci a tirare in porta. Nkunku e Fullkrug ? Hanno fatto un'ottima partita. Nkunku ha lavorato tanto per la squadra ma deve prendere la porta, però sono stati bravi". L'allenatore ha poi fatto i complimenti alla sua squadra: "Il calcio è fatto di queste situazioni, tutta la squadra ha fatto un'ottima partita. Nel primo tempo abbiamo subito un tiro di Spinazzola, non bisogna farsi saltare. Sapevamo che sono molto bravi a scatenare le situazioni in velocità".

Le parole di Allegri

"Secondo me nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle recuperate nella metà campo avversaria, abbiamo sbagliato la scelta e la precisione, dobbiamo migliorare". Allegri ha invitato i suoi giocatori a vincere le prossime gare per centrare l'obiettivo qualificazione alla Champions League: "Abbiamo ancora qualche partita da vincere per centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions. Il terzo posto attuale? Non siamo mai stati in lotta per lo scudetto, soprattutto per il grande vantaggio accumulato dall'Inter. Siamo perfettamente dentro il nostro obiettivo, adesso pensiamo alla partita con l'Udinese e a mantenere il vantaggio che abbiamo sul quarto posto".

Le dichiarazioni di Pavlovic

"C'è delusione per questa sconfitta, ma bisogna guardare avanti perché abbiamo ancora delle partite da giocare per raggiungere la qualificazione in Champions League". Queste le parole di Strahinja Pavlovic, difensore del Milan intervenuto ai microfoni di Dazn in seguito alla sconfitta esterna per 1-0 contro il Napoli. "C'è grande delusione perchè volevamo vincere e recuperare punti sull'Inter - ammette il difensore -. Siamo ancora in una buona posizione di classifica, e ci sono ancora delle partite per poter raggiungere la qualificazione in Champions. Non ci dobbiamo preoccupare di quello che fanno le altre squadre ma solo di noi stessi".