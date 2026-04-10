Allegri, il rischio disastro Milan e lo schiaffo elegante a Cassano: “Sono uno che pesa”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro l' Udinese di scena allo stadio San Siro sabato 11 aprile alle ore 18. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "A Napoli non abbiamo sfruttato alcune situazioni favorevoli, credo che debba regnare l'equilibio ora. Ci mancano pochi punti per raggiungere il nostro obiettivo, ci sono dei dati oggettivi che ci indicano alcune difficoltà, soprattutto il fatto che dal Parma in poi non abbiamo segnato in tre partite. Può capitare in una stagione un periodo di flessione, stiamo lavorando per migliorare. Dopo la sconfitta di Napoli, è normale che i primi due giorni non siano stati facili visto che ci siamo allontanati dall' Inter . Non siamo stati abbastanza bravi da essere più vicini a loro a questo punto della stagione, ma non dobbiamo dimenticarci che il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e sono certo che gli attaccanti serviranno i gol necessari per farcela".

Le parole di Allegri

"4-3-3? Se si parla di questi cambiamenti, forse ci saranno. Ma Saelemaekers come viene considerato? Esterno, ala o terzino? L'unica vera differenza è se gioca Athekame al posto di Tomori, visto che lui è più un terzino di spinta. Non dipende tutto dai moduli, altrimenti sarebbe troppo facile. Bisogna mettere in conto il fatto che a Napoli si può perdere. A fine stagione, con equilibrio e senza farsi prendere dagli allarmismi, si analizzerà ciò che è andato bene e cosa non ha funzionato o poteva andare meglio". Sulla condizione di Leao e Pulisic ha aggiunto: "Pur dovendo fare i conti con molti infortuni, hanno entrambi segnato dei gol importanti. Gimenez sta recuperando e Fullkrug, venendo a gennaio da un altro campionato, ha dato il suo contributo. Ora è il momento di raggiungere l'obiettivo, a prescindere se si gioca con 8 punte o nessuna. Con il Napoli ci è mancata precisione vicino l'area avversaria, ma anche se avessimo pareggiato i problemi sarebbero rimasti tali. Poi il risultato fa fare altre valutazioni. Io sono fiducioso perché abbiamo qualità, ma l'Udinese è un'avversaria difficile. Ti riparte addosso, è una squadra molto fisica e servirà attenzione, ora c'è anche la variante del caldo".