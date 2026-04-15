Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, Gimenez non si arrende: "Mi alleno per regalare gioie ai tifosi"

L'attaccante rossonero fa il punto della complicata stagione condizionata dall'operazione alla caviglia
2 min
MilanGimenez
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Santiago Gimenez non è riuscito in questa a stagione a lasciare il segno con la maglia del Milan. Il "Bebote", causa soprattutto l'operazione alla caviglia, ha parlaro ai microfoni di Record Mexico sottolineando che: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio..."

Sul lungo stop

L'ex Feyenoord, arrivato a Milano nel mercato invernale 2025, ha all'attivo un solo gol (Coppa Italia) e spera di poter aiutare nel rush finale di stagione: "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

Un futuro in patria?

L'attaccante messicano ha parlato anche del suo futuro, ecco la risposta alla domanda di un ritorno in Messico: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS