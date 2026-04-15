Milan, Gimenez non si arrende: "Mi alleno per regalare gioie ai tifosi"

MILANO - Santiago Gimenez non è riuscito in questa a stagione a lasciare il segno con la maglia del Milan . Il "Bebote", causa soprattutto l'operazione alla caviglia, ha parlaro ai microfoni di Record Mexico sottolineando che: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio..."

Sul lungo stop

L'ex Feyenoord, arrivato a Milano nel mercato invernale 2025, ha all'attivo un solo gol (Coppa Italia) e spera di poter aiutare nel rush finale di stagione: "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

Un futuro in patria?

L'attaccante messicano ha parlato anche del suo futuro, ecco la risposta alla domanda di un ritorno in Messico: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare"