Dida: “Non dimentichiamo ciò che ha fatto Leao. Allegri? Le voci non mi preoccupano”

“Rafa ha fatto tanto per il Milan in tutti questi anni: penso che non si debba dimenticare tutto quello che ha fatto da quando è arrivato, ormai diverse stagioni fa. Così come quanto sia cresciuto in questo lungo lasso di tempo. Penso che, con la giusta tranquillità e una ritrovata serenità, Leao possa ritornare quello di prima e portare, come spesso è accaduto nelle sue stagioni in rossonero, tanta allegria ai tifosi e pure a se stesso”.

Guardiamo al futuro: Massimiliano Allegri è ancora l’uomo giusto per questo Milan?

“Allegri è un grandissimo allenatore e secondo me sta provando a fare tutto quello che è possibile per raggiungere gli obiettivi che gli ha chiesto la società. Lui sa perfettamente la responsabilità che ha e cercherà di portare il Milan sempre più in alto”.

Capovolgiamo: il Milan è ancora il club giusto per Allegri? È uno dei nomi per la panchina della Nazionale…

“Onestamente non sono preoccupato per le voci sulla Nazionale e non penso siano un motivo di distrazione per lui”.

Di Maignan ha detto spesso che è tra i migliori portieri d’Europa, in questa stagione è tornato ai suoi livelli. Si può dire Magic Mike?

“Mike per me è sicuramente tra i migliori portieri in Europa, è in una forma stupenda, si vede la sua determinazione in ogni momento. Sono felice che lui sia rimasto e che sia tornato ai livelli di rendimento a cui ci aveva abituato nelle prime stagioni in rossonero”.