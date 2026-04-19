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Allegri sicuro: "Leao? Mi serviva altro". Poi tra Milan e Italia: "Non mi ha..."

Il tecnico dei rossoneri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria di misura in casa del Verona
2 min
Allegri sicuro: "Leao? Mi serviva altro". Poi tra Milan e Italia: "Non mi ha..."
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Max Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria di misura in casa del Verona decisa dalla firma di Rabiot. Il tecnico del Milan ha dichiarato: "La partita di oggi era complicata, venivamo da due sconfitte. Quando arrivi a sei dalla fine i punti diventano importanti, c’è pressione. Queste sono sempre partite complicate. Bisogna fare meglio tecnicamente ma in questo momento bisogna andare al sodo e portare a casa il risultato, cioè l’obiettivo Champions. Gli attaccanti? Nel secondo tempo potevamo attaccare la profondità, ma in fase di non possesso c’è stata partecipazione da parte di tutti. La squadra voleva portare a casa la vittoria perché conosceva l’importanza di oggi".

Le parole di Allegri

Il tecnico del Milan ha poi analizzato la gara: "Gabbia ha fatto una buona partita. In generale bisogna migliorare certi momenti della partita, Bartesaghi ad esempio ha fatto un errore a fine primo tempo e abbiamo rischiato, ma è normale, è al suo primo anno e sta facendo bene. Futuro? Non c’è stata telefonata dalla Nazionale, ma il mio pensiero è sul Milan: abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme. Leao ha fatto bene, poi l’ho tolto perché in quel momento serviva un attaccante con caratteristiche alla Gimenez. Tutti devono sentirsi importanti".

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