Parole e fatti, tutti votano Max: perché Allegri ha stregato i suoi 

MILANO - Tutti votano Max . Fossimo alle elezioni, si potrebbe parlare di plebiscito o qualcosa di molto simile. Perché certo, nessuno piace a tutti e i critici di Massimiliano Allegri ci sono e ci saranno, fra tifosi, cosiddetti esperti o talent, ovviamente nel colorito mondo dei social e chissà, magari anche qualche giocatore scontento; ma chi conta, in questo caso dirigenza e il grosso del gruppo squadra, non hanno dubbi. Allegri ha saputo riportare il Milan al centro del villaggio, ovvero in zona Champions, con la qualificazione ormai a un passo col più 8 sulle quinte in classifica Como e Roma . Il Milan è tornato competitivo, fino a marzo ha provato a duellare con l' Inter per lo scudetto. Banalmente, checché se ne dica, Allegri ha spazzato via una stagione, la ’24-25, che definire bizzarra è forse un complimento, ricostruendo il Milan, dandogli un’identità, rivalutando calciatori che sembravano smarriti. Poi chiaro, quando è arrivato il momento di fare un passetto in più, uno step per provare a raggiungere davvero la vetta della classifica, è mancato qualcosa. Così come non si sono visti quei progressi nel gioco che in molti avrebbero gradito. Però, come scritto, Allegri ha quasi - almeno finché non ci sarà la matematica a confermarlo - fatto il suo dovere, centrando l’obiettivo che la società gli aveva chiesto. Lo ha fatto con una rosa corta, con diversi ragazzi alla prima esperienza in Italia e in un top club, con un mercato che non gli ha portato tutto quello che sperava, sia in estate (Rabiot è arrivato sul gong su sua spinta) che a gennaio (sperava in un difensore e un vero “9” è sbarcato il solo Füllkrug).

Il sostegno della dirigenza e del gruppo squadra ad Allegri

Nell'ultima settimana, a partire dell'ad Furlani che l'ha voluto incontrare tre volte - oltre a seguire la squadra a Verona - per iniziare a programmare il futuro, capire le idee dell'allenatore e fargli capire che il club lo sosterrà nelle sue richieste per rinforzare la squadra, chiunque abbia parlato ha fatto intendere come Allegri sia un punto fermo del presente e del domani. La nazionale è un'idea intrigante e l'allenatore livornese la sogna da tempo, però ha spinto per tornare al Milan e domenica ha fatto capire di voler restare - «il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme» -, salvo ovviamente che l'ambizione del club vada di pari passo con la sua.

Il futuro di Allegri al Milan tra ambizioni, mercato e conferme

Di sicuro chi si è esposto lo ha fatto per Allegri a partire dal suo pupillo Rabiot nel post Verona («non è nemmeno una questione che la squadra lo voglia la prossima stagione»), Bartesaghi ieri («il mister è stato importantissimo, ho sempre ricevuto tantissima fiducia anche nei periodi in cui ero un po' in difficoltà») e Gabbia giovedì scorso («sicuramente sarebbe fondamentale dar seguito al suo lavoro»). Maignan è tornato al top grazie al suo staff (il predatore Filippi in primis), Modric per proseguire in rossonero si aspetta di averlo ancora in panchina. Pure il ds Tare - che ha legato molto con lui - non ha espresso dubbi: «Non c’è niente da discutere, Allegri ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto ancora lungo; ha detto che gli piace programmare e stiamo lavorando insieme per il futuro». E i tifosi? Come scritto alcuni vorrebbero vedere un Milan più spettacolare, ma fra il 2° posto attuale e l'8° della scorsa annata, difficile optare per la seconda via... Dunque, tutti votano Max, Allegri vota Milan: il matrimonio proseguirà?