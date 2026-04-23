Calciomercato Milan, c'è l'offerta per Goretzka. E spunta il nome di Mijnans

MILANO - Focus del Milan sul reparto di centrocampo in vista del prossimo calciomercato estivo, dove la società rossonera sarà sicuramente protagonista per dare a Massimiliano Allegri quello che ha chiesto in sede di confronto con la dirigenza. Ed è proprio nel reparto nevralgico del campo che serviranno gli interventi più massicci a livello numerico e qualitativo, oltre ovviamente all’annoso problema dell’attacco (anche qui con molte cose da fare, ma ne parleremo un altro giorno). E il fatto che il Milan abbia messo il focus sul centrocampo arriva da diversi movimenti che il club di via Aldo Rossi sta facendo in queste settimane, sia con incontri di persona sia con visionature sul campo.

Milan su Goretzka: trattativa e ingaggio del centrocampista del Bayern

Il nome grosso sul quale il Diavolo sta lavorando con insistenza è quello di Leon Goretzka, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Sono già diversi gli incontri svolti dai dirigenti milanisti con l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista tedesco, che dopo aver sparato alto con le richieste economiche (7 milioni per tre anni più un importante bonus alla firma), sarebbe in fase di rivisitazione dei propri parametri economici. Non c’è ancora un accordo totale, ma la volontà di continuare a parlare in maniera sempre più approfondita sì.

Goretzka ha dato il suo gradimento alla destinazione Milan, gli piace l’idea di un centrocampo formato da lui, Modric e Rabiot, ma per farlo dovrà andare incontro ai rossoneri che arrivano a offrire un ingaggio da 5 o 5 milioni e mezzo netti più bonus e un incentivo alla firma (oltre alle commissioni per gli agenti) che al momento nessun altro club gli ha proposto. Perché il Barcellona tentenna e guarda altrove così come l’Arsenal si è informata, ma non c’è stato un vertice ufficiale. Cosa che invece è avvenuta con il Milan. Ovviamente l’accelerata finale arriverà a qualificazione per la Champions League ottenuta da parte del Milan, che è la conditio sine qua non per tutti i discorsi di calciomercato.

Sven Mijnans nel mirino del Milan: numeri e valutazioni

Milan che si muove anche su un nome nuovo, visionato più volte dal reparto scout capitanato da Geoffrey Moncada e si tratta di Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar. 26 anni, mancino, dotato anche di una buona balistica sui calci piazzati, Mijnans è esploso definitivamente in questa stagione dove ha segnato 20 gol in 46 partite ufficiali e ha lasciato il segno anche nella finale di Coppa d’Olanda, stravinta dall’AZ Alkmaar per 5-1 contro il NEC, con Mijnans che ha segnato il gol del 2-0 ha vinto il premio di miglior giocatore della finale.

Sulle tribune era presente anche un uomo del Milan per completare il processo finale di valutazione che, da quanto risulta, è stato positivo e il suo profilo sarà messo sul tavolo della dirigenza e dell’allenatore per un’attenta valutazione. E il precedente legato a Tijjani Reijnders può far ben sperare visti i risultati, specie nella passata stagione, con l’attuale centrocampista finito ai margini delle scelte di Pep Guardiola al Manchester City.

Obiettivi Milan a centrocampo: Koné e possibili cessioni

Sempre in ottica centrocampisti, un altro profilo che ha ricevuto l’ok da parte di Massimiliano Allegri è Ismael Koné del Sassuolo, che piace anche all’Inter. L’allenatore milanista lo vede come un profilo pronto ad entrare nelle rotazioni della mediana. Insomma, in attesa di capire anche le uscite (Musah, Loftus-Cheek e Fofana tra i possibili partenti), il Milan si muove per un centrocampo nuovo.