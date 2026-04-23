Ancelotti, Kakà e Gullit nella Hall of Fame 2026: la premiazione pre Milan-Juve

Dopo la categoria attaccanti, il Milan annuncia l'introduzione di tre centrocampisti nella "Classe del 2026" della propria Hall of Fame : si tratta di Carlo Ancelotti , Ricardo Kakà e Ruud Gullit . La premiazione avrà inizio prima della delicata sfida tra i rossoneri e la Juventus di domenica 26 aprile: snodo importantissimo per le ambizioni dei due club in ottica europea. Il primo a ricevere l'onorificienza sarà Gullit , più avanti - fa sapere il Milan attraverso un comunicato - il riconoscimento verrà consegnato anche alle altre due leggende. "Lanciata nel contesto delle celebrazioni per il 125° Anniversario del Club, la Hall of Fame presented by Emirates vuole onorare la legacy ultracentenaria di AC Milan e ispirare allo stesso tempo le future generazioni di tifosi rossoneri a continuare a scrivere nuove pagine della sua storia", conclude il club rossonero.

Ancelotti, Kakà e Gullit nella leggenda

Sono Carlo Ancelotti, Ricardo Kakà e Ruud Gullit i nuovi tre nomi che verranno inseriti nella Hall of Fame della storia del Milan, nella categoria centrocampisti. I tre sono stati scelti dai tifosi attraverso una votazione fatta partire il 12 marzo che comprendeva 30 nomi. Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato: "Con questa maglia Gullit e Kaká hanno incantato generazioni di appassionati e vinto i Palloni d’Oro 1987 e 2007, e Ancelotti - prima di affermarsi in panchina - è stato leader tecnico in campo sotto la guida di Sacchi. I loro nomi entreranno nella Hall of Fame al fianco del Membro Onorario Franco Baresi e dei Membri Eletti Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten, vincitori della categoria attaccanti, andando a comporre la 'Classe del 2026'. Nei prossimi anni, all’elenco si aggiungeranno anche i portieri e i difensori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del Club".

Hall of Fame: premiazione e il trofeo

A rendere ancora più magica la serata, la cornice sarà quella della importantissima sfida tra i rossoneri e la Juventus: valevole per la corsa alla prossima Champions League. "Le premiazioni inizieranno a partire da domenica 26 aprile, in occasione della sfida a San Siro tra Milan e Juventus. Nell’immediato prepartita, davanti al pubblico rossonero presente sugli spalti, sarà Ruud Gullit il primo centrocampista a ricevere il trofeo realizzato da Tiffany & Co., Official Trophy Maker della Hall of Fame. Un simbolo di eccellenza ed eleganza senza tempo, in grado di rispecchiare pienamente la caratura dei nomi incisi su di esso. Prossimamente, il riconoscimento sarà consegnato anche alle altre due Legend", si legge ancora nel comunicato.