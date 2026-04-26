Fofana, quanti estimatori! Milan, il prezzo da pagare è caro: la prima cessione vale...

Il Milan, sfumato il sogno Scudetto e con l'unico pensiero relativo alla qualificazione in Champions, inizia a pensare al calciomercato. Sull'altare del bilancio c'è qualche pezzo pregiato da sacrificare e l'ultimo nome potrebbe essere quello di Youssuf Fofana. Il mediano non ha mai stregato o convinto Allegri, che invece per il suo centrocampo gradirebbe l'arrivo di un profilo di esperienza come Leon Goretzka, nei radar anche della Juve. Dovesse concretizzarsi questo corteggiamento il francese potrebbe lasciare. La Turchia non è una meta gradita da Fofana che a gennaio aveva rifiutato Galatasaray e Fenerbahce. La Premier, invece, con il West Ham resta sulle tracce del centrocampista da un paio d'anni.
Fofana, quanti estimatori
Parecchi estimatori di Fofana sono però di stanza in Francia e dalla Ligue 1 potrebbero arrivare presto proposte concrete. Paulo Fonseca lo apprezza molto e ne aveva fatto uno dei cardini del suo Milan l’anno scorso. Motivo per cui il tecnico portoghese - nel caso in cui l’Olympique Lione dovesse centrare la qualificazione alla Champions League 26/27 - potrebbe farsi avanti per riaverlo a disposizione. Non solo il Lione: c’è pure un altro Olympique che tiene d’occhio le evoluzioni di mercato riguardanti Fofana. Si tratta del Marsiglia, che potrebbe farci più di un pensierino per puntellare la mediana. Prima però in casa OM dovranno decidere a chi affidare le questioni di mercato, visto che l’avventura del ds Mehdi Benatia è ai titoli di coda. Intanto il Milan ha già fissato il prezzo: per Fofana servono 30 milioni.