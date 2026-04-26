Fofana, quanti estimatori! Milan, il prezzo da pagare è caro: la prima cessione vale...

Il Milan, sfumato il sogno Scudetto e con l'unico pensiero relativo alla qualificazione in Champions, inizia a pensare al calciomercato. Sull'altare del bilancio c'è qualche pezzo pregiato da sacrificare e l'ultimo nome potrebbe essere quello di Youssuf Fofana. Il mediano non ha mai stregato o convinto Allegri, che invece per il suo centrocampo gradirebbe l'arrivo di un profilo di esperienza come Leon Goretzka, nei radar anche della Juve. Dovesse concretizzarsi questo corteggiamento il francese potrebbe lasciare. La Turchia non è una meta gradita da Fofana che a gennaio aveva rifiutato Galatasaray e Fenerbahce. La Premier, invece, con il West Ham resta sulle tracce del centrocampista da un paio d'anni.