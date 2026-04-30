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Su Dazn torna “Giorgia’s Secret”, il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi: protagonista Tare

Disponibile in app da domani venerdì 1° maggio
3 min
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Su Dazn torna “Giorgia’s Secret”, il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi: protagonista Tare
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TORINO - Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata, disponibile da domani venerdì 1° maggio su Dazn, di “Giorgia’s Secret”, il format originale ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Dopo Diego Milito, Claudio Marchisio e Alessandro Nesta, il nuovo protagonista è Igli Tare, oggi direttore sportivo del club AC Milan, uno dei dirigenti più influenti del calcio italiano. Un episodio intenso e sorprendente, che restituisce il ritratto di un uomo che ha vissuto il calcio sul campo e dietro la scrivania, in club che hanno fatto sognare. La puntata ripercorre un percorso umano e professionale fuori dal comune. Dall’infanzia in Albania, quando a chi lo prendeva in giro rispondeva con convinzione: “Un giorno giocherò in Serie A”, agli anni in Germania, divisi tra il campo e il lavoro da giardiniere, segnati anche da un grave incidente che avrebbe potuto cambiare per sempre il corso della sua vita. E poi l’arrivo in Italia, al Brescia Calcio, in uno spogliatoio leggendario condiviso con Roberto Baggio e Pep Guardiola, sotto la guida di Carlo Mazzone: incontri che diventano lezioni di calcio e di umanità. E poi la seconda vita alla Lazio, fatta di intuizioni di mercato, relazioni forti e scelte che hanno lasciato il segno. Infine, il Milan, la squadra tifata da bambino: l’approdo a San Siro come dirigente rappresenta per Tare un punto d’arrivo e insieme una nuova sfida.

Un episodio che scalda l'atmosfera in vista dell'appuntamento trasmesso in esclusiva su Dazn di domenica 3 maggio alle 15:00, quando il Sassuolo ospiterà un Milan che dalla sua terza posizione punta a non mollare il passo nella corsa alla Champions. Il racconto della partita sarà affidato a Ricky Buscaglia e Cristian Brocchi, mentre Giorgia Rossi da bordocampo permetterà di vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco.

Di seguito alcune delle dichiarazioni di Igli Tare sul ‘Sogno Milan’ rilasciate in esclusiva a Giorgia's Secret. Intervista completa disponibile da domani, venerdì 1° maggio, su Dazn:
Sull’arrivo all’AC Milan: “Il giorno in cui ho chiuso l’accordo è stato uno dei più belli della mia vita”.
Sul rapporto con Zlatan Ibrahimović: “Siamo due dei Balkan, ci diciamo le cose in faccia”.
Sull’attesa per Rafael Leão: “Ha un potenziale incredibile, come dice Modric: non se ne rende conto neanche lui”.
Sulla mentalità del club rossonero: “Per essere da Milan, bisogna tornare a vincere. Qua bisogna lasciare il segno’’.

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