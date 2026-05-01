“Milan, prendi lui. Leao da tenere, Allegri il numero uno degli allenatori”

Su chi punterebbe? «Un altro Ibrahimovic sarebbe perfetto. Prenderei Robert Lewandowski, anche se ha una certa età. Il polacco può essere la soluzione migliore, seppur momentanea per sistemare l’attacco. Non rappresenterebbe un investimento per il futuro e tantomeno l’elemento su cui fondare il Milan che verrà, ma Lewa per dodici mesi farebbe ancora la differenza. Sarebbe un bel colpo come lo è stato Modric».

Si parla anche di Jackson, Retegui, Castro e Sortloth: c’è qualcuno di questi che la intriga maggiormente per l’attacco del Diavolo?

«Con tutto il rispetto: stiamo parlando di buoni giocatori, ma nessuno di loro ti cambia la squadra…».

In effetti siamo parecchio lontani dai top player offensivi, che erano arrivati a Milanello con la sua regia. Da Papin a Weah fino a Sheva: tutta gente che ha vinto il Pallone d’Oro…

«Bei tempi (sorride, n.d.r.)».

Quale è stato il colpo più difficile da realizzare?

«Nessuno in particolare. Tutti e tre volevano indossare la maglia del Milan e hanno spinto per il trasferimento in rossonero. Quando la volontà del giocatore è così netta, alla fine la soluzione si trova sempre. Sheva e Weah erano molti bravi, ma si sono consacrati a Milano come campionissimi; mentre Papin aveva già vinto il Pallone d’Oro l’anno prima. Per questo fu più difficile strapparlo al Marsiglia, che voleva vincere la Champions e non intendeva rinunciarvi. Alla fine trovammo l’accordo grazie a uno sforzo importante del presidente Silvio Berlusconi, che investì 14 miliardi di lire per accaparrasi JPP dall’OM».