Allegri, Furlani, Modric, Rabiot, Pavlovic e forse anche Maignan: il Milan rischia l’anno zero

MILANO - Ci risiamo. Per l’ennesima volta. In due mesi il pianeta Milan è passato dal grande sogno di uno scudetto oggettivamente impronosticabile a inizio stagione, all’incubo di ritrovarsi dodici mesi dopo di nuovo fuori dalla Champions con conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti per la continuità di un club che fatica a ritrovare la retta vita. Gli ultimi risultati hanno infatti stravolto tutto. Da una qualificazione nell’Europa che conta che sembrava scontata dopo la vittoria nel derby dell’8 marzo, al forte rischio di compromettere il lavoro di un’annata, con la Roma quinta in classifica a soli tre punti di distanza. Il Milan ha davanti a sé un calendario tutt’altro che agevole e in particolare nelle prossime due giornate - domenica in casa con l’Atalanta, poi trasferta a Marassi contro il Genoa (ultima gara poi di nuovo a San Siro col Cagliari) - si giocherà una grossa fetta di Champions e futuro. Come ha spesso ripetuto Massimiliano Allegri , per un club come il Milan essere o meno in Champions è una questione vitale e fa tutta la differenza del mondo a livello economico e, quindi, di progettualità. Il Diavolo ha fallito l’accesso in Europa già la scorsa stagione, arrivando ottavo, ma mancare di nuovo i 60 milioni - minimo - che frutterebbe la partecipazione alla Champions ’26-27, potrebbe scatenare uno tsunami. L’ennesimo.

Allegri, mercato e progetto Milan: cosa cambierebbe con la Champions

È chiaro ed evidente che con la Champions, il Milan potrebbe dare seguito a quanto cominciato l’estate scorsa con l’ingaggio, in primis, di Allegri. Il tecnico nell’ultimo mese è finito nei discorsi legati alla nazionale, ma ha sempre messo il Milan davanti a tutto. Chiaramente vuole un mercato ambizioso, che permetta alla squadra di migliorare, ridurre così il gap con l’Inter in Serie A ed essere competitiva in Europa.

Con la Champions e la conferma di Allegri - il suo contratto con la qualificazione si allungherebbe automaticamente fino al 2028 - finalmente il Milan troverebbe continuità dopo gli avvicendamenti fra Pioli, Fonseca e Conceiçao; resterebbero i big fondamentali dell’organico (fra tutti Modric che quasi sicuramente resterebbe per giocare la Champions con la squadra del suo cuore) e si potrebbe dare la caccia ad acquisti di peso, come Goretzka, Gila, un paio di attaccanti di primo livello.

Milan senza Champions: Allegri, Tare e i big tutti in discussione

Restare fuori dalle prime quattro, invece, metterebbe tutti a rischio, non solo Allegri, la cui permanenza a quel punto diventerebbe assai scricchiolante, non solo per sua decisione. Il banco potrebbe saltare del tutto e Gerry Cardinale potrebbe allargare i suoi ragionamenti. Senza Allegri sarebbe scontato l'addio del ds Tare, legato al tecnico e già ora non del tutto sicuro di rimanere; ma la proprietà potrebbe rimettere in discussione anche l'ad Furlani, finito da tempo nel mirino della tifoseria (come si può leggere anche in basso). Anche i giocatori migliori della rosa - al di là dei discorsi fatti nelle ultime settimane sugli attaccanti, tutti in bilico per rendimento non sufficiente - valuterebbero percorsi differenti. Ovviamente Modric direbbe addio, ma altri elementi potrebbero guardarsi attorno per cercare squadre che garantiscano le vetrina Champions: Pavlovic, Rabiot e forse anche Maignan nonostante il fresco rinnovo. La Champions - distante 6 punti - è un bivio e senza tutti in casa rossonera sarebbero a forte rischio. Nessuno escluso.