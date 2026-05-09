Milan, ritorno di fiamma improvviso: il nome che può cambiare tutto in dirigenza, la situazione

Chissà se quello in cui sarà protagonista domenica sera diventerà, tra qualche settimana, il suo nuovo stadio? Ritorno di fiamma all’orizzonte tra il Milan e Tony D’Amico. Il direttore sportivo dell’ Atalanta è in scadenza con la Dea nel 2027, ma dopo un quadriennio costellato di soddisfazioni (su tutte l’ Europa League vinta nel 2024) e plusvalenze in serie appare pronto a fare il salto in una big. Motivo per cui le sirene del Diavolo non lo lasciano affatto indifferente. Anzi, lo tentano eccome. Senza dimenticare la stima nei suoi confronti da parte di Gian Piero Gasperini, che lo accoglierebbe volentieri alla Roma al posto di Ricky Massara (al passo d’addio e possibile nuovo uomo-mercato del Marsiglia ). I due hanno lavorato insieme e bene per tre anni, fianco a fianco a Bergamo: ecco perché l’idea di affidare la direzione sportiva al dirigente pescarese resta molto quotata nella Capitale. Al netto del fatto che la preferenza di D’Amico sembrerebbe orientata più verso la Milano rossonera.

Con o senza Champions

D’altronde già un anno fa di questi tempi sembrava praticamente fatta per il suo approdo al Milan come direttore sportivo. Con tanto di bozza d’intesa già raggiunta a fine aprile. L’addio di Gasp, però, fece stoppare tutto ai Percassi, che decisero di non liberare il loro uomo-mercato facendo di fatto sfumare il passaggio in rossonero. E così dopo la finale di Coppa Italia persa all’Olimpico il 14 maggio contro il Bologna il Ceo rossonero Giorgio Furlani riepiegò su Igli Tare. Stavolta le cose però potrebbero assumere una piega molto differente. Anche perché la posizione dell’attuale direttore sportivo milanista appare di nuovo in bilico nonostante un contratto in essere fino al 2027. Ecco perché quello di D’Amico sembra essere molto di più di un semplice spettro aleggiante su Milanello. Il dirigente atalantino (vincolato ai bergamaschi per altri 13 mesi) è molto stimato dai vertici del club di via Aldo Rossi e per questo il suo nome resta tra i più autorevoli candidati in caso di svolta all’interno del management. Uno scenario che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più concreto. Motivo per cui l’aria di San Siro D’Amico potrebbe tornare a riassaporarla molto presto dopo il faccia a faccia di domenica. Non più da avversario ma da padrone di casa. Qualificazione in Champions o meno, infatti, si preannuncia l’ennesimo finale di stagione rovente dal punto di vista dirigenziale in via Aldo Rossi. Ormai una costante in casa Milan.