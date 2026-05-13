Milan, il ritiro ultima spiaggia Champions: nella tana del Genoa di De Rossi

Prima la Champions, poi tutto il resto. In estrema sintesi è questa la situazione che si vive a Milanello, dove da domani la squadra sarà in ritiro in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa. Con un dato ormai chiaro: il Milan è ancora padrone del proprio destino, ma non può più sbagliare. Le occasioni perse sono state tante (troppe), e per ottenere i sei punti necessari per aprire la porta sull'Europa principale i rossoneri dovranno battere sia il Genoa che il Cagliari. L'ambiente è in fermento tra nervosismo e paura, e soltanto adesso in cui si ritrovano con l'acqua alla gola, squadra e società hanno deciso di compattarsi. Furlani, Tare e Allegri hanno allestito la task force anti-crisi, finalmente tutti dalla stessa parte per far fronte comune e provare a ridare serenità a una squadra in crisi nera. Da domani partirà il ritiro a Milanello, con l'obiettivo di tenere lontane voci e malumori, per pensare esclusivamente agli ultimi 180 minuti della stagione. Soltanto dopo si tireranno le somme, anche e soprattutto in base al piazzamento finale. Dal punto di vista economico tra entrare e non entrare in Champions c'è una bella differenza.
Il futuro
Solamente con i 60 milioni della coppa più importante potrebbe essere pianificato un mercato di un certo tipo. In caso contrario, invece, si penserà prima di tutto a vendere per compensare i mancati guadagni. Quanto al resto, invece, nemmeno la Champions potrebbe bastare per la conferma di Tare, e forse anche di Allegri. Al direttore sportivo vengono imputati, in particolare, gli acquisti sbagliati di Jashari (33 milioni più quattro di bonus) e Nkunku (37 milioni più cinque di bonus), mentre all'allenatore il non aver dato un gioco alla squadra, preferendo un atteggiamento prudente e difensivista, un'idea di calcio ormai superata e non più al passo con i tempi. Da capire, invece, se Gerry Cardinale intende cambiare anche ai vertici del club, mettendo in discussione anche il contestato ad Giorgio Furlani. In vista della sfida di domenica contro il Genoa sono arrivate buone notizie dall'infermeria: Pulisic, costretto a saltare la gara contro l'Atalanta per un problema al gluteo, oggi ha lavorato in gruppo. Nessun problema anche per Bartesaghi, già da ieri insieme al resto della squadra. Presenze importanti a Marassi, dove il Milan dovrà fare a meno degli squalificati Leao, Saelemaekers ed Estupinan.