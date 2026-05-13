Milan, il ritiro ultima spiaggia Champions: nella tana del Genoa di De Rossi

Prima la Champions, poi tutto il resto. In estrema sintesi è questa la situazione che si vive a Milanello, dove da domani la squadra sarà in ritiro in vista della trasferta di Marassi contro il Genoa. Con un dato ormai chiaro: il Milan è ancora padrone del proprio destino, ma non può più sbagliare. Le occasioni perse sono state tante (troppe), e per ottenere i sei punti necessari per aprire la porta sull'Europa principale i rossoneri dovranno battere sia il Genoa che il Cagliari. L'ambiente è in fermento tra nervosismo e paura, e soltanto adesso in cui si ritrovano con l'acqua alla gola, squadra e società hanno deciso di compattarsi. Furlani, Tare e Allegri hanno allestito la task force anti-crisi, finalmente tutti dalla stessa parte per far fronte comune e provare a ridare serenità a una squadra in crisi nera. Da domani partirà il ritiro a Milanello, con l'obiettivo di tenere lontane voci e malumori, per pensare esclusivamente agli ultimi 180 minuti della stagione. Soltanto dopo si tireranno le somme, anche e soprattutto in base al piazzamento finale. Dal punto di vista economico tra entrare e non entrare in Champions c'è una bella differenza.