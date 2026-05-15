Via Tare, c’è D’Amico: il Milan sterza. E se non arriva la Champions…

MILANO - In attesa di scoprire se il Milan nella prossima stagione giocherà la Champions League e se Max Allegri resterà al timone del Diavolo o andrà via (occhio al corteggiamento di Malagò per la Nazionale…) e al tempo stesso sapere quanto potere avrà ancora il Ceo rossonero Giorgio Furlani e se Zlatan Ibrahimovic tornerà in auge sulla torre di controllo rossonera, c’è una certezza o quasi dalle parti di via Aldo Rossi. La notizia che ormai è diventata di dominio pubblico è quella dell’ avventura milanista ormai ai titoli di coda del direttore sportivo Igli Tare . Una storia svelata proprio da Tuttosport già lo scorso 8 maggio, quando era emerso il desiderio dei vertici del club di modificare l’assetto dirigenziale. Una decisione che prevederà la mancata conferma al termine del campionato dell’uomo-mercato albanese, che potrebbe non essere l’unico a fare i bagagli nella rovente estate milanista. Ma questa è un’altra storia. Ci sarà tempo e modo di parlarne.

Tony D’Amico favorito per diventare il nuovo ds del Milan

Nel frattempo il Milan si appresta a voltare in pagina in fretta, dando vita quasi a un’operazione rewind. Eh già, il Diavolo vuole affidare la direzione dell’area tecnica della squadra rossonera a quel Tony D’Amico, che esattamente un anno fa di questi tempi era stato in procinto di firmare con la società di via Aldo Rossi. All’epoca era arrivato l’alt da parte della famiglia Percassi, che dopo l’addio di Gasperini non volevano perdere un altro tassello fondamentale del puzzle atalantino. E così alla fine, un po’ obtorto collo, il dirigente di origine pescarese è rimasto a Bergamo, proseguendo la sua avventura con la Dea. Adesso però il film sarà totalmente all’opposto. In primis perché la stessa Atalanta ha aperto la porta all’addio di D’Amico: non a caso i nerazzurri hanno già bloccato da giorni l’ex Juve e Napoli Cristiano Giuntoli come successore (pronto un contratto triennale). Uno step che inevitabilmente porterà alla risoluzione del contratto in essere (in scadenza nel 2027) tra l’attuale diesse e la Dea. Questione di qualche giorno, ma a fine mese sarà tutto ufficiale. Con D’Amico libero poi di accasarsi altrove.

Milan-Roma, sfida per D’Amico: il Diavolo resta in pole

E qui entra in gioco di prepotenza il Milan, che da mesi ha deciso di puntare sulle intuizioni dell’ex uomo-mercato del Verona (ha scoperto tra gli altri Rrahmani, Amrabat e Kumbulla, oltre a lanciare Dimarco). Idem a Bergamo dove portano la sua firma i vari colpi Ederson, Retegui e De Ketelaere. Mica male. Poca spesa, tanta resa: questo il mantra che ha accompagnato in questi anni le sessioni di mercato di D’Amico. Uno così, inevitabilmente, non può che far gola a un club governato da un fondo (RedBird). Ecco perché le sue quotazioni sono decisamente in ascesa. Tanto che le parti hanno già intavolato discorsi per una possibile intesa biennale con opzione per una terza stagione. Avanti tutta dunque, anche se c’è qualcuno che non ha ancora deposto le armi nella corsa al ds in uscita da Zingonia. Quel Gian Piero Gasperini che insieme a D’Amico pilotò la Dea sul tetto d’Europa nel 2024. Ecco perché l’allenatore di Grugliasco l’ha caldeggiato alla famiglia Friedkin per rimpiazzare Ricky Massara in uscita. Al momento i giallorossi sono attardati rispetto al Milan, ma nei prossimi giorni tenteranno comunque l’assalto, provando a sfruttare le eventualità criticità che potrebbero emergere al quarto piano di via Aldo Rossi. Ecco perché il timing in questa vicenda appare destinato a giocare un ruolo decisivo. Col Diavolo che punta a tenersi stretta la pole position guadagnata nel gran premio per arrivare al nuovo ds.