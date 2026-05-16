Milan, caos senza fine: Tare al capolinea, destini incerti anche per Allegri e Furlani

MILANO - Il caos che caratterizza da ormai troppi anni il mondo Milan sembra non conoscere mai fine . L’ennesima rivoluzione è alle porte, con la speranza da parte di Gerry Cardinale che ci sia sullo sfondo una Champions League che permetterebbe, grazie ai suoi fondi, di poter lavorare con maggiore libertà sul mercato. Il Milan - non è un mistero - sta vivendo un nuovo capitolo turbolento della sua recente storia. Il crollo verticale avuto dalla squadra di Massimiliano Allegri negli ultimi due mesi, ha messo a forte rischio una qualificazione in Champions che sembrava certa dopo la vittoria del derby l’8 marzo e riportato alla luce tutti i conflitti interni che avvelenano l’ambiente rossonero da tempo. Così ora tutti i personaggi chiave del club rossonero - in primis Allegri, il ds Tare e l’ad Furlani - non sono certi del loro destino. Il tecnico toscano con il suo lavoro fra luglio e marzo, aveva permesso di tenere nascosta la polvere sotto il tappeto, ma venuti a mancare i risultati, sono invece riemersi vecchi e nuovi problemi, rapporti complicati, liti, accuse e chi ne ha più ne metta.

Poca stabilità, zero continuità

E il domani è un enorme punto di domanda, così come accade ormai da otto lunghi anni, ovvero da quando il Milan è passato da Yonghong Li agli americani, prima Elliott quindi RedBird. Dalla stagione ’18-19 c’è stato un via vai infinito di dirigenti nelle posizioni di comando, col solo presidente Scaroni sempre rimasto al suo posto. Sono cambiati due amministratori delegati (Gazidis e Furlani), l’area sportiva, fra direttori dell’area tecnica, direttori sportivi e ruoli creati ad hoc, ha visto ruotare tante diverse personalità. Poca stabilità, zero continuità: il Milan è spesso ripartito da zero e a pagare è stata ovviamente la squadra e il suo rendimento, con uno scudetto conquistato da outsider (nel ’21-22 con Pioli) e una Supercoppa italiana arrivata un po’ per caso (nel gennaio 2025 con Conceiçao arrivato da una settimana al posto di Fonseca), mentre l’Inter nello stesso periodo vinceva 9 trofei. E fra due-tre settimane ripartirà la rumba, con la Champions a fare tutta la differenza del mondo.

Tutti in bilico

Giovedì a Londra è andato in scena un summit fra Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Massimo Calvelli, da luglio 2025 Ceo International di RedBird Development Group e da novembre membro del cda del Milan. Sul tavolo il destino del Diavolo, perché Cardinale, dopo essersi "liberato" di Elliott con il rifinanziamento di gennaio, ha ora intenzione di entrare nella vita del club con maggiore decisionismo. Certo l'addio del ds Tare - l'albanese, da mesi costretto a lavorare in disparte, potrebbe comunque dare le dimissioni a fine campionato -, da capire le situazioni di Allegri (molto, se non tutto, passerà dalla Champions) e Furlani. Il contestato ad è in bilico, ma non sembra ancora arrivato il momento del cambio, a meno che non sia lui a fare un passo indietro. Al momento non c'è questa sensazione, tant'è che Furlani sta pensando al futuro, vedi la caccia a Tony D'Amico come nuovo ds. Calvelli, un possibile candidato al ruolo di ad, sembra voler restare sui progetti sportivi europei di RedBird. Ibrahimovic, che spinge per avere più potere, non potrebbe certamente prendere il posto di Furlani, ma potrebbe ottenere un ruolo di dt lavorando in coppia con Moncada. Ma Furlani a quel punto accetterebbe un ridimensionamento?