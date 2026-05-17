Allegri spegne l'entusiasmo Milan: "Non abbiamo fatto ancora niente per la Champions"

GENOVA - Spalle al muro il Milan reagisce, vince 2-1 sul campo del Genoa , si riprende il 3° posto in classifica mantenendo 2 punti di vantaggio sul 5° posto. La soddisfazione di Massimiliano Allegri nel post-partita: "C'era grande pressione perchè abbiamo rischiato di buttare al vento quanto costruito durante l'anno. Devo ringraziare i giocatori e tutti quelli che stanno lavorando vicino a me, manca ancora una settimana all'obiettivo. Bisogna recuperare energie. La giacca? Non è volata, ero troppo preso dalla partita. Speriamo di fare l'ultima vittoria in casa siccome nelle ultime tre abbiamo fatto solo un punto".

Risposta del gruppo

Nel momento più difficile la squadra ha reagito: "Abbiamo rimesso in ordine dopo la confusione e i gol troppo facili presi. Oggi siamo stati un pò bravi e un pò fortunati. Jashari ha fatto una buona partita, ai giocatori stranieri serve adattamento"

L'esempio di Modric

Il fuoriclasse croato non è sceso in campo ma non ha smesso mai di aiutare ed incoraggiare i compagni: "Ho avuto il piacere di vedere Luka che fremeva per entrare ma ho preferito Loftus perchè ci serviva. Deve essere l'insegnamento per tutti i bambini che giocano a calcio. Tutto l'amore che ha verso questo sport va preso come esempio".

Messaggio a Gasperini

Durante l'intervista di Allegri c'è stato un breve collegamento con Roma dove Gasperini era in ascolto, il messaggio di Allegri al rivale: "Speriamo di gioire tra una settimana. Roma è un ambiente molto difficile e Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, proseguendo quanto fatto a Bergamo".