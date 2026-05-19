Da Allegri alla tifoseria: Ibra, tempi duri. Cardinale potrebbe andare in tribuna per Milan-Cagliari poi il futuro

MILANO - Gerry Cardinale potrebbe essere in tribuna anche domenica sera per Milan-Cagliari e, chissà, magari rimanere in città per entrare nel vivo delle consultazioni con i suoi uomini e donne di fiducia per la prossima stagione. Il tutto, si augurano a Casa Milan, con la qualificazione in Champions League ottenuta davanti al proprio pubblico (che dovrebbe sostenere la squadra nel corso del match con i sardi), il che darebbe un sapore decisamente diverso a quella che si palesa come la prima estate senza i “legacci” di Elliott . Cardinale è un manager decisionista, che ha già dimostrato di saper assumere scelte anche impopolari come il licenziamento di Paolo Maldini tre anni fa, ma allo stesso tempo deve analizzare bene cosa sia andato e cosa non sia andato nel corso delle ultime stagioni, specialmente dal punto di vista sportivo. Perché a livello aziendale, il mandato è sempre stato chiaro e immutato: il club deve autofinanziarsi e chiudere i bilanci con i conti in ordine. Sotto questo aspetto Giorgio Furlani ha rispettato alla lettera quanto gli è stato indicato, anche se ciò è passato da oltre novanta operazioni di calciomercato, con il player-trading come pratica più fruttifera e funzionale al raggiungimento dell’obiettivo (a questo vanno aggiunti i contratti di sponsorizzazione). Il focus sarà concentrato, probabilmente, sul come cambiare la strategia d’investimento dei proventi (dalla cassa di RedBird non sono usciti dobloni per il Milan, ma nemmeno ne sono stati sottratti) per rendere competitiva la squadra, con una struttura solida che possa anche portare a dire dei “no” importanti, come ha potuto fare l’ Inter dall’altra parte del Naviglio.

Max o Ibra, il bivio di Cardinale

Il vertice londinese di giovedì scorso tra Cardinale, Furlani, Calvelli, Ibrahimovic e Montini non ha prodotto scossoni. Anzi, da quel poco che è emerso, si è capito come Calvelli voglia continuare ad occuparsi degli investimenti di RedBird in Europa con la possibilità di dare una mano anche sul Milan mentre Ibrahimovic non appare intenzionato a volersi prendere un ruolo di primaria importanza nella gestione del club. La sua assenza a Genova, però, non è passata inosservata e qualche interrogativo lo ha fatto sorgere. Di certo c’è che se Gerry Cardinale vorrà dare seguito alla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, dovrà prendere una decisione in merito al suo Senior Advisor e alle sue aree d’azione dentro il club, visto che il rapporto con il mister rossonero è irrecuperabile dopo il pesante diverbio avvenuto nelle scorse settimane e le ingerenze dello svedese con alcuni giocatori della rosa.

Allegri e quella tentazione azzurra

Tra l’altro Ibra, dopo queste rivelazioni del Corriere della Sera, è finito nel mirino dei tifosi, con le azioni della sua reputazione che sono in forte discesa nel listino della tifoseria. Max ha indicato la strada programmatica dal punto di vista sportivo, ma se dovesse capire che le sue indicazioni saranno servite solo a riempire delle riunioni, allora potrebbe anche pensare di farsi tentare dall’eventuale chiamata della Figc per la nazionale, visto che pare essere uno dei nomi caldi in caso di elezione di Giovanni Malagò come erede di Gabriele Gravina a capo della federcalcio. Tra campo e società, si preannunciano settimane importanti per il Milan e il suo futuro immediato, perché su una cosa dovrà essere fermo Cardinale: basta faide interne, basta situazioni che possano danneggiare il club e la squadra e dove il “noi” dovrà prevalere sugli interessi personali. Ma anche lui dovrà dimostrare di aver capito che un certo approccio, strategico e non, dovrà subire una modifica verso la strada di chi ha fatto meglio del Milan per provare a invertire la rotta e arrivare a quelle vittorie che i tifosi, specialmente quelli locali, vogliono a tutti i costi.